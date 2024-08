Union nimmt Gosens-Ersatz von der Konkurrenz ins Visier

IMAGO/Teresa Kröger/RHR-FOTO

Bernardo soll bei Union Berlin und Gladbach auf dem Zettel stehen

Noch immer ist unklar, ob Robin Gosens auch in der kommenden Saison beim 1. FC Union Berlin spielen wird. Der Fußball-Bundesligist nimmt offenbar bereits eine Alternative von der direkten Konkurrenz ins Visier. Auch Gladbach mischt mit.

Wie "Sky" berichtet, ist Union Berlin an einer Verpflichtung von Linksverteidiger Bernardo vom VfL Bochum interessiert. Demnach haben die Hauptstädter sogar schon ein Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro beim Revierklub für den Brasilianer abgegeben.

Doch der VfL habe abgelehnt. Die Bochumer fordern angeblich mehr als sieben Millionen Euro Ablöse. Bernardo ist vertraglich noch bis 2026 gebunden.

Bernardo war erst im vergangenen Sommer von RB Salzburg zum VfL Bochum gewechselt. Lediglich 600.000 Euro wechselten damals den Besitzer.

In der vergangenen Saison war der Abwehrspieler absoluter Leistungsträger in Bochum und hatte großen Anteil am Klassenerhalt.

Verlässt Robin Gosens Union Berlin?

Bei Union Berlin könnte Bernardo in die Fußstapfen von Robin Gosens treten. Der Nationalspieler, der es nicht in den EM-Kader geschafft hatte, wird seit Wochen mit einem Abschied in Verbindung gebracht.

Der FC Turin, Benfica SL und der FC Bologna wurden bereits als Abnehmer gehandelt.

Gosens war erst im Sommer 2023 von Inter Mailand zu Union Berlin gewechselt. 13 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Laut "Bild" wäre der Hauptstadtklub bereit, den Schienenspieler ziehen zu lassen, sofern ein Klub bereit ist, mehr als zehn Millionen Euro zu zahlen.

Auch Gladbach mischt mit

Neben Union Berlin soll auch Borussia Mönchengladbach die Fühler nach Bernardo ausstrecken. Schon länger wird den Fohlen Interesse an dem 29-Jährigen nachgesagt.

Die Gladbacher haben aber noch kein Angebot für den Linksverteidiger vorlegen können, weil sie erst Transfererlöse generieren müssen.