Fix! VfB macht Undav zum Rekordtransfer

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Deniz Undav kehrt zum VfB Stuttgart zurück

Das Transfer-Tauziehen ist beendet: Deniz Undav wechselt von Brighton & Hove Albion zurück zum VfB Stuttgart. Das gab der Vizemeister am Freitag offiziell bekannt.

Die Ablöse soll Medienberichten zufolge bei knapp 27 Millionen Euro Sockelablöse plus Bonuszahlungen liegen. Damit ist der Angreifer der teuerste Zugang der Vereinsgeschichte.

Der 28-Jährige unterschreibt beim VfB einen Dreijahresvertrag bis 2027.

"Es war immer mein Wunsch, beim VfB zu bleiben", sagte Undav in der VfB-Mitteilung. "Es ist ein tolles Gefühl, dass das Warten jetzt ein Ende hat und ich wieder hier bin. Ich freue mich auf die Mannschaft, ich freue mich auf den Verein und ich freue mich auf die Fans."

Laut "Bild" steigt Undav zum Rekordverdiener auf und soll mehr als drei Millionen Euro pro Saison verdienen.

VfB Stuttgart setzt auf Duo Undav/Demirovic

Undav wird in der kommenden Spielzeit an der Seite von Zugang Ermedin Demirovic auflaufen. Der Ersatzmann für Serhou Guirassy kam für 21 Millionen Euro (Sockelablöse) vom FC Augsburg. Undav löste Demirovic nun direkt als Rekordtransfer ab.

In der vergangenen Saison erzielte der DFB-Stürmer 18 Tore und 10 Assists in 30 Ligaspielen. Zusammen mit Guirassy bildete er eines der torgefährlichsten Stürmer-Duos in Europa.

Internes und externes Zeichen

Schon die gesamte Rückrunde über zogen sich die Berichte und Gerüchte um einen Verbleib des Angreifers. Eine Kaufoption des VfB konterte Brighton nach Saisonende dann sofort per Rückkaufklausel. Anschließend zogen sich die Verhandlungen in die Länge, zwischendurch soll der Premier-League-Klub gar nicht mehr reagiert haben. Undav selbst betonte immer wieder, dass er in Stuttgart bleiben möchte.

Unter der Woche gab es dann den ersehnten Durchbruch. Der Deal zeichnete sich ab - nun ist er fix.

Der deutsche Vizemeister will mit der Personalie Undav extern wie intern ein wichtiges Signal senden: Nach den bitteren Abgängen von Hiroki Ito (FC Bayern), Waldemar Anton und Serhou Guirassy (beide BVB) zur direkten Bundesliga-Konkurrenz gingen die Schwaben bei Undav all-in, um einen Leistungsträger langfristig an den Klub zu binden.