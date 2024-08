Einigung über Brunners BVB-Abschied erzielt

IMAGO/David Inderlied

Paris Brunner verlässt den BVB in Richtung Monaco

Während der Transfer von Youssoufa Moukoko noch auf sich warten lässt, wird der BVB wohl schon zeitnah den Wechsel eines anderen Jung-Profis bestätigen. Mit der AS Monaco haben die Schwarz-Gelben am Dienstag angeblich Einigung über einen Transfer von Paris Brunner erzielt.

Wie der Transferinsider Fabrizio Romano auf Twitter/X vermeldete, befindet sich der Wechsel von Paris Brunner (18) vom BVB zum französischen Erstligisten AS Monaco auf der Zielgraden.

Seinen Informationen zufolge werden die beiden Vereine den Deal noch im Laufe des Tages finalisieren und demnach schon bald grünes Licht geben, damit Brunner zeitnah den obligatorischen Medizincheck beim Klub aus dem Fürstentum absolvieren kann.

Wie viel kassiert der BVB für Brunner?

Als Ablöse nennt Romano eine Summe in Höhe von 3,5 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen in unbekannter Höhe. Die "Ruhr Nachrichten" hatten zuvor von rund fünf Millionen Euro berichtet. Brunners Vertrag bei der Dortmunder Borussia ist noch bis zum Sommer 2025 datiert.

BVB-Sportchef Sebastian Kehl hatte am Wochenende bereits weitere Veränderungen im Kader angedeutet. Es werde "noch etwas passieren", hatte der Ex-Profi erklärt und sowohl Ab- als auch Zugänge angekündigt.

Auf der Zugangsseite vermeldeten die Schwarz-Gelben am Montag einen Vollzug, als sie die Ankunft von Maximilian Beier offiziell bestätigten. Welche Spieler den Champions-League-Finalisten der abgelaufenen Saison noch verlassen werden, bleibt abzuwarten.

Unklar ist derweil noch, wie es für Youssoufa Moukoko weitergeht. Mehrere Medien hatten in den letzten Tagen bereits über einen kurz bevorstehenden Wechsel zu Olympique Marseille berichtet. Romano aber vermeldete am Dienstag, dass die Franzosen nun doch aus den Verhandlungen ausgestiegen seien. An Interessenten am 19-Jährigen soll es aber nicht mangeln. Mit einer Lösung wird entsprechend noch gerechnet.