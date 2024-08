Veh sieht "größten Umbruch" beim FC Bayern

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Armin Veh sprach über den FC Bayern, den BVB und den VfB Stuttgart

Vor dem Start der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga sprach der langjährige Trainer Armin Veh über die Umbrüche beim FC Bayern und bei Borussia Dortmund. Außerdem warnte er seinen Ex-Klub VfB Stuttgart.

"In meinen Augen haben die Bayern den größten Umbruch hinter sich. Wenn drei große Persönlichkeiten - Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge - nach und nach das operative Geschäft verlassen, dann bleiben riesige Fußstapfen", sagte Veh in einem Interview mit dem "kicker" und ergänzte: "Und man muss sehen, ob die nachfolgenden Generationen diese füllen können."

Grundsätzlich rechnet der 63-Jährige allerdings damit, dass der deutsche Rekordmeister wieder um den Titel mitspielt: "Dass die Bayern Meister werden können mit ihrem Kader, steht außer Frage. Es ist eben immer noch der FC Bayern."

Auch dem BVB traut Veh in der neuen Saison viel zu. "Die Dortmunder haben sich gut verstärkt mit den beiden Stuttgartern (Waldemar Anton, Serhou Guirassy; Anm. d. Red.), mit Pascal Groß und Maximilian Beier", lobte er die Transferpolitik der Schwarz-Gelben.

Beim BVB hänge vieles davon ab, ob man den Anschluss zur Tabellenspitze zu Saisonbeginn halten könne. "In der vergangenen Saison waren es am Ende 27 Punkte Abstand auf Rang 1. Das darf natürlich nicht mehr passieren", so der ehemalige Bundesliga-Trainer.

Veh warnt den VfB Stuttgart

Die Dreifachbelastung beim VfB Stuttgart sieht Veh durchaus als Risiko. "Diese Gefahr ist immer da. Die Reiserei birgt ebenso Risiken wie die mentale Belastung. Der Fokus muss deutlich auf die Liga gerichtet sein", warnte er seinen Ex-Klub.

Dass die Schwaben aber ähnlich wie zuletzt Union Berlin um den Klassenerhalt kämpfen müssen, glaubt Veh nicht: "Der VfB ist breiter und qualitativ besser aufgestellt als die Berliner vor einem Jahr. Sie haben gute Jungs dazu geholt."