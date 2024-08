Köln-Fans in Sorge: Haut Ljubicic doch noch ab?

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Dejan Ljubicic (r.) könnte den 1. FC Köln noch verlassen

Mit dem furiosen 5:0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig hat sich der 1. FC Köln am 3. Spieltag in der 2. Bundesliga das erste Mal so richtig zu Wort gemeldet. Der Bundesliga-Absteiger überzeugte mit ansehnlichem Offensivfußball, bei dem vor allem Mittelfeldmann Dejan Ljubicic herausragte. Kurz vor Schließung des Transferfensters droht den Kölnern aber noch immer ein Abgang des Leistungsträgers.

Dem 26-Jährigen wird seit Wochen nachgesagt, er wolle den Effzeh noch in diesem Sommer verlassen. Ihn zieht es wohl auf die Insel zum englischen Zweitligisten Leeds United. Über das beidseitige Interesse an einem Wechsel wird bereits länger spekuliert. Bis dato hielt der 1. FC Köln auf konsequent die Hand über einen Transfer des Österreichers und erteilte einem Ljubicic-Abschied in Richtung Championship nach England eine klare Absage.

Nach derzeitigem Stand soll das auch so bleiben, zumindest bis zum Januar. In der Winter-Transferphase wäre dann die letzte Gelegenheit, um für Ljubicic überhaupt noch Transfereinnahmen zu generieren, läuft sein Arbeitspapier doch im Sommer 2025 ohnehin aus.

Ljubicic spielt seit 2021 für den 1. FC Köln

Da im bevorstehenden Winter die Kölner Transfersperre endet, könnte der Klub dann zumindest wieder reagieren und einen Nachfolger für den Mittelfeldmann holen.

Wo derzeit die Kölner Schmerzgrenze für Ljubicic liegen würde, ist nicht ganz klar. Öffentlich hat Sport-Geschäftsführer Christian Keller zwar angekündigt, den Leistungsträger keinesfalls mehr in diesem Sommer ziehen zu lassen. Ob dieses Aussage bei einer möglichen Offerte aus Leeds in Höhe von einer zweistelligen Millionensumme aber immer noch Gültigkeit besitzt, darf zumindest infrage gestellt werden.

Die Kölner Anhänger hoffen derweil fest auf den Verbleib des gebürtigen Wieners, der seit 2021 für den Effzeh spielt und sich sportlich seit seinem Wechsel von Rapid Wien extrem weiter entwickelt hat. Er war damals ablösefrei aus seiner Heimatstadt gekommen.