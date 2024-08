Coman-Spekulationen immer heißer

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Kingsley Coman könnte den FC Bayern noch verlassen

Die Transfer-Spekulationen um Kingsley Coman nehmen an Fahrt auf. Der Flügelspieler könnte den FC Bayern bis zum Deadline Day am 30. August noch verlassen. Gleich mehrere Klubs werden mit dem Offensiv-Star in Verbindung gebracht.

Transfer-Reporter Nabil Djellit berichtet auf X (ehemals Twitter) über das mutmaßliche Interesse des FC Liverpool. Nähere Details nennt der Journalist nicht.

Die Reds haben sich auf dem Transfermarkt bislang zurückgehalten. Ändert sich das auf der Zielgeraden? Laut Fabrizio Romano prüft der Ex-Klub von Jürgen Klopp eine Verpflichtung von Federico Chiesa. Der italienische Nationalspieler darf Juventus dem Vernehmen nach verlassen.

Ob Coman für den FC Liverpool ebenfalls interessant ist, schreibt Romano bislang nicht explizit. Gleichwohl berichtet der Transfer-Insider über das Interesse von "Top-Klubs aus der Premier League" sowie vom FC Barcelona.

Coman vom FC Bayern nach Saudi-Arabien?

Coman ist noch bis 2027 an den FC Bayern gebunden. Aktuell kursieren aber Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied von der Säbener Straße.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk zufolge weckt Coman Interesse in Saudi-Arabien. Der 28-Jährige soll eine "lukrative Offerte" aus dem Wüstenstaat vorliegen haben, wie der Journalist am Montagabend auf X vermeldete. Laut "L’Équipe" handelt es sich hierbei um Al Hilal, den Klub von Brasiliens Superstar Neymar.

Romano schreibt am Dienstag ebenfalls von einem "wichtigen, großen Angebot", welches Coman von Al Hilal unterbreitet worden sein soll.

Der Franzose hat sich angeblich aber noch nicht final entschieden.

Das britische Portal "Football Insider" spekulierte Mitte August, dass sich der FC Arsenal ebenfalls noch in den Poker um Coman einschalten könnte. Es werde "interessant sein zu sehen, ob Mikel Arteta diese Gelegenheit nutzt, um seine Offensivoptionen zu erweitern", griff "CaughtOffside" die Gerüchte über einen möglichen Bayern-Abschied von Coman in Richtung London nun noch einmal auf.

Der Franzose spielt bereits seit 2015 für den deutschen Rekordmeister, war auf den Flügel-Positionen über viele Jahre gesetzt. 2020 schrieb Coman mit seinem Siegtreffer im Champions-League-Endspiel gegen Paris Saint-Germain (1:0) Münchner Klubgeschichte.