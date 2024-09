Barca plant angeblich Mega-Coup mit Musiala

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Jamal Musiala ist einer der Superstars des FC Bayern

Dass der FC Barcelona infolge jahrelanger Misswirtschaft und eines abstrusen Gehaltsgefüges zuletzt finanziell mächtig zu kämpfen hatte, ist kein Geheimnis. Dennoch verwundert es nicht, dass der Klub nicht einmal im Ansatz darüber nachdenkt, künftig etwas kleinere Brötchen zu backen. Ein Star des FC Bayern soll angeblich der nächste Blockbuster-Deal des Klubs werden.

Der FC Barcelona ist finanziell weiterhin noch nicht auf Rosen gebettet, wie sich im Transfersommer 2024 zeigte: 55-Millionen-Euro-Neuzugang Dani Olmo (kam von RB Leipzig) konnte erst nach Saisonstart bei der spanischen Liga registriert werden, da Barca zuvor Platz im Gehaltsgefüge schaffen musste.

Dass Ilkay Gündogan den Verein auch deshalb nach nur einer starken Saison wieder verließ, stritt Klub-Bos Joan Laporta auf einer Pressekonferenz am Dienstag zwar ab. Der 62-Jährige wurde aber auch nicht müde zu betonen, dass es gar nicht schlecht um seinen Verein stehe, man aufgrund von enormen Sponsoringdeals schon bald wieder zu massiven Investitionen in der Lage sein werde. Unter anderem soll Sportartikelhersteller Nike in den nächsten zehn Jahren insgesamt über eine Milliarde Euro investieren.

Geld, mit dem angeblich auch ein Superstar des FC Bayern zu den Blaugrana gelockt werden soll: Jamal Musiala.

FC Bayern wird Transfer verhindern wollen

Der 21-jährige Spielmacher, der zu den größten Hoffnungsträgern des deutschen Fußballs zählt, soll im Sommer 2025 DAS Objekt der Begierde des FC Barcelona sein. Das berichtet "fichajes.net" mit Berufung auf "vereinsnahe Quellen".

Dass man sich im Sommer 2024 auf dem Transfermarkt zurückgehalten habe, liegt demnach nicht an der Finanzsituation, sondern am Umstand, dass man Kapazitäten aufsparen will, um 2025 die nötigen Mittel für Musiala zu haben.

Und die dürften auch notwendig sein. Der deutsche Nationalspieler steht beim FC Bayern zwar nur noch bis Ende Juni 2026 unter Vertrag, der deutsche Rekordmeister wird jedoch alles daran setzen, sein Juwel länger zu binden. Sollte ich letztlich herausstellen, dass ein Abgang unabwendbar ist, dürfte die aufgerufene Ablöse ebenso enorm ausfallen, wie die Anzahl der Konkurrenten im Poker um den Youngster.

Ass im Ärmel des FC Barcelona soll Trainer Hansi Flick sein, der Musiala schon aus gemeinsamen Zeiten in München und beim DFB-Team kennt, heißt es aus dem Bericht aus Spanien.