Ballon d'Or: BVB mit Mehrfach-Chance auf Auszeichnung

IMAGO/Moritz Mueller

BVB-Keeper Gregor Kobel hat die Chance darauf, den Ballon d’Or in der Kategorie Torhüter zu gewinnen

Wenn am 28. Oktober der Ballon d'Or verliehen wird, darf sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gleich mehrfach Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Denn der BVB wurde in verschiedener Form in mehreren Kategorien nominiert.

Der Ballon d'Or ist eine der wichtigsten Auszeichnungen im Fußball. Da dürfte es Borussia Dortmund freuen, am Mittwochabend in gleich drei Kategorien für den Preis nominiert worden zu sein, der am 28. Oktober im Theatre du Chatelet in Paris vergeben wird.

Als beste "Herren-Mannschaft des Jahres" ist der BVB unter insgesamt fünf vorausgewählten Klubs vertreten, steht hier an der Seite von Spanien-Gigant Real Madrid, gegen den man am Ende der letzten Saison das Finale der Champions League verlor.

Ebenfalls dabei: Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen. Die meisterliche Werkself, die in der Liga und im Pokal ungeschlagen blieb und in der Europa League erst im Finale verlor, ist genauso nominiert wie Englands Titelträger Manchester City und LaLiga-Überraschungsteam FC Girona, das als Dritter die Saison 2023/24 beendete.

Unter den 30 besten Spielern findet sich derweil Mats Hummels, dessen Leistungen im Trikot des BVB gewürdigt wurden.

BVB-Keeper im Duell mit ehemaligem Bayern-Schlussmann

Zwar heuerte der Innenverteidiger nach Ablauf seines Vertrag in Dortmund jüngst in Italien bei AS Rom an, doch Grundlage für die Nominierung für den Ballon d'Or war die zurückliegende Spielzeit, so dass der 35-Jährige noch als Borusse geführt werden kann.

Einer, der definitiv weiter beim BVB unter Vertrag steht, ist Gregor Kobel. Der Schlussmann der Dortmunder hat es unter die zehn besten Keeper geschafft und kommt damit für die so genannte "Yachine-Trophäe" in Frage. Räumt der Schweizer diese Kategorie ab?

Die Konkurrenz ist groß. Unter den Nominierten ist unter anderem Real-Torwart Andriy Lunin, der mit starken Leistungen dazu beitrug, dass die Königlichen bis ins Endspiel gegen den BVB vorstießen und dass Real die Meisterschaft in La Liga feiern konnte.

Mit Yann Sommer ist zudem ein Schweizer Kollege und ehemaliger Bundesliga-Keeper (Gladbach, FC Bayern) nominiert worden. Sommer spielt mittlerweile bei Inter Mailand.

Der Ballon d'Or wird seit 1956 jährlich durch die zum französischen Medienkonzern Groupe Amaury gehörende Fachzeitschrift "France Football" vergeben. Seit diesem Jahr organisiert die UEFA die prestigeträchtige Auszeichnung mit.

Der Ballon d'Or ist dabei kein Ersatz für die Weltfußballer-Wahl. Diese Wahl wird weiterhin vom Weltverband FIFA veranstaltet. Von 2010 bis 2015 wurde der Weltfußballer durch eine Kooperation der FIFA und "France Football" mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet.