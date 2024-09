Matthäus traut BVB-Ass Rückkehr ins DFB-Team zu

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Star Niklas Süle (m.) zeigte sich zuletzt in einer deutlich verbesserten Form

Sein letztes Spiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat Niklas Süle von Borussia Dortmund vor einem knappen Jahr absolviert. Nun kommt der Innenverteidiger beim BVB immer besser in Schwung. Lothar Matthäus traut dem ehemaligen Bayern-Star eine Rückkehr in den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann absolut zu.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stehen im Oktober erneut zwei Spiele in der Nations League auf dem Programm. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte zuletzt, betont dass Spieler wie Niklas Süle (Borussia Dortmund) dem DFB-Aufgebot dann wieder angehören könnten.

Auch Lothar Matthäus glaubt, dass der Innenverteidiger in seiner aktuellen körperlichen Verfassung in den DFB-Kader zurückkehren kann. "Er hat nicht nur in Dortmund diese zweite Chance mehr als verdient. Wenn er diese Leistungen bringt, ist er auch für Julian Nagelsmann für die nächste Weltmeisterschaft ein Kandidat", stellte der Ex-Profi am Sonntag bei "Sky90" klar.

BVB: Reaktion von Niklas Süle "war großartig"

In der vergangenen Saison hatte Süle mit Gewichts- und Motivationsproblemen zu kämpfen. Nach der Sommerpause jedoch zeigte sich der 29-Jährige wie ausgewechselt und präsentierte sich beim Trainingsauftakt in blendender Form. Diese bestätigte er in den ersten Auftritten der neuen Saison.

Sollte dem gebürtigen Frankfurter nun auch noch die Rückkehr ins DFB-Team gelingen, "kann er sich selbst auf die Schultern klopfen", so Matthäus weiter. Auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl pflichtete dem Rekordnationalspieler bei und schwärmte von dem 49-fachen Nationalspieler.

"Er ist ein Innenverteidiger, den jede Mannschaft in Europa mit Kusshand nimmt. Die Reaktion, die er gezeigt hat, war großartig. Er kam am ersten Tag topfit an. Er hat wahnsinnig viele Einheiten gemacht im Sommer", freute sich der 44-Jährige.