Medien: Nächster Top-Klub heiß auf Leverkusen-Star

Jeremie Frimpong (r.) gewann mit Bayer Leverkusen unter anderem den DFB-Pokal

Jeremie Frimpong vom deutschen Double-Gewinner Bayer Leverkusen wurde in den vergangenen Monaten bereits mit zahlreichen Top-Klubs aus ganz Fußball-Europa in Verbindung gebracht, konnte aber zunächst im Verein gehalten werden. Nun soll sich ein weiterer Spitzenverein aus der englischen Premier League im Rennen um den niederländischen Nationalspieler in Stellung bringen.

Wie der türkische Transferexperte Ekrem Konur nämlich vermeldete, soll der FC Chelsea an Frimpong interessiert sein, der seit Januar 2021 für Bayer Leverkusen auf der rechten Außenbahn wirbelt.

Die Londoner beklagen schon seit Saisonbeginn den verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Reece James, halten auch weiterhin Ausschau nach neuen Alternativen für die Rechtsverteidiger-Position.

Wenn im Januar 2025 das Transferfenster wieder geöffnet ist, könnte dann ein Anlauf unternommen werden, Leverkusens Stammspieler Frimpong in die englische Hauptstadt zu holen.

Frimpong bislang in jedem Pflichtspiel auf dem Feld

Neben den Blues aus London, die mit sieben Punkten aus vier Spielen bis dato einen ordentlichen Start in die Premier-League-Saison hinlegten, wurden zuletzt auch weitere top Adressen mit dem 23-Jährigen assoziiert.

So sollen laut dem Medienbericht auch weiterhin der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United und der FC Liverpool die Entwicklung Frimpongs ganz genau beobachten.

Der Außenverteidiger hat in der laufenden Saison 2024/2025 bislang in allen Pflichtspielen von Bayer Leverkusen in vier verschiedenen Wettbewerben auf dem Rasen gestanden. Seit seinem Wechsel vom FC Celtic zur Werkself im Januar 2021 bestritt Frimpong insgesamt schon 103 Bundesliga-Spiele für die Rheinländer und erzielte dabei starke 19 Tore. Er hat sich längst in ganz Fußball-Europa für seine temporeichen Flankenläufe und zahlreichen Torvorlagen einen Namen gemacht.