Ex-BVB-Profi erklärt Saudi-Absage

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Der Vertrag von Marius Wolf (r.) beim BVB war nicht verlängert worden

Im Sommer war der Vertrag von Marius Wolf bei Borussia Dortmund ausgelaufen. Der Rechtsverteidiger schloss sich dem Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg an. Dabei lagen dem ehemaligen BVB-Profi auch Angebote aus Saudi-Arabien vor.

"Ich weiß von meinem Berater, dass es durchaus Interessenten aus Saudi-Arabien gab", verriet Wolf in einem Interview mit der "Sport Bild".

Der fünfmalige Nationalspieler betonte jedoch: "Der FCA war früher dran, und die sportliche Perspektive reizte mich mehr. Mit meinen 29 Jahren fühlte ich mich zu jung für den Schritt in die Wüste."

Nach ersten Gesprächen mit den Augsburger Verantwortlichen sei Wolf schnell klar gewesen, dass er sich den Fuggerstädtern anschließen will. "Von daher habe ich meinem Berater gesagt, er kann allen anderen Interessenten absagen", erklärte der Abwehrspieler weiter.

Dass zahlreiche Spieler bei lukrativen Angeboten aus Saudi-Arabien schwach werden, kann Wolf nachvollziehen.

In der YouTube-Sendung "At Broski" hatte er einmal gesagt, dass er bei einem Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro für zwei Jahre direkt in den Wüstenstaat wechseln würde.

"Ganz ehrlich: Ich verstehe jeden, der bei so einem Angebot schwach wird. Aber ich bin realistisch genug, um trotz des Interesses zu wissen, dass ich ein Angebot in diesen Dimensionen sicher nicht bekommen hätte", schmunzelte Wolf.

Wolf unterschreibt bis 2027 beim FC Augsburg

2018 kam Marius Wolf von Eintracht Frankfurt zu Borussia Dortmund. Nach Leihen zu Hertha BSC und 1. FC Köln war der Coburger erst ab 2021 fester Bestandteil der Profimannschaft des BVB. Dort empfahl sich der Rechtsverteidiger sogar für die Nationalmannschaft. Insgesamt fünf Partien absolvierte er für das DFB-Team.

Doch die letzte Saison verlief für den 29-Jährigen nicht mehr zufriedenstellend. Die Wege des Abwehrspielers und der Westfalen trennten sich daher.

Anfang August schloss sich Wolf dem FC Augsburg an. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2027.