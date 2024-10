BVB-Erfolgstrainer deutet Abschied an

IMAGO/Fotografie73

Mike Tullberg vom BVB ist bereit für den nächsten Karriereschritt

Seit Jahren schon stellt Borussia Dortmund im U19-Bereich die besten Mannschaften Deutschlands - auch, dank der Arbeit von Mike Tullberg. Doch allzu lange will der BVB-Trainer nicht mehr im Juniorenbereich tätig werden. Der Borussia droht womöglich ein schmerzhafter Abschied.

Borussia Dortmunds U19-Erfolgstrainer Mike Tullberg untermauert seine Karriere-Ambitionen. "Ich kann bestätigen, dass ich mich bereit fühle, irgendwann mal etwas anderes zu machen", sagte der Däne im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten": "Ich werde nicht der Norbert Elgert von Dortmund."

Elgert ist beim Revierrivalen FC Schalke 04 längst zur Institution geworden, der 67-Jährige trainiert seit 1996 die U19-Mannschaft der Königsblauen. Mehrfach schon sollte der gebürtige Gelsenkirchener die Schalker Profis trainieren, stets sagte er ab, um weiter im Nachwuchsbereich zu arbeiten.

Mike Tullberg hat andere Pläne: "Ich werde nicht hier die nächsten vier, fünf Jahre noch U19-Trainer sein. Das weiß der Verein auch."

Auch Eintracht Frankfurt schon am BVB-Coach dran

Wann für den 38-Jährigen der nächste Schritt ansteht, ist derweil noch offen. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund ist noch bis 2026 gültig. Möglich, so die "Ruhr Nachrichten", dass die erfolgreiche Zusammenarbeit aber bereits nach der laufenden Saison endet. "Es kommen immer wieder Anfragen", bestätigte der U19-Coach.

Schon in den vergangenen Jahren hatten mehrere Klubs Interesse an den Diensten von Mike Tullberg gezeigt. Im vergangenen Sommer soll etwa Zweitligist 1. FC Nürnberg angefragt haben, der Club verpflichtete schließlich Miroslav Klose.

Sogar aus dem Oberhaus sollen Anfragen eingegangen sein, heißt es bei der Lokalzeitung. Als Eintracht Frankfurt etwa nach einem Nachfolger für Oliver Glasner suchte, habe man am Main auch den Namen Mike Tullberg diskutiert.

Tullberg arbeitet seit 2020 bei Borussia Dortmund, in den vergangenen drei Jahren gewann die schwarz-gelbe U19 stets die Staffel der Bundesliga West, 2022 sprang sogar der U19-Meisterschaftstitel heraus. In 2023 und 2024 scheiterte der BVB jeweils erst im Finale. In der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga führt die U19 des BVB die Tabelle in der Gruppe C mit acht Siegen aus acht Spielen an.