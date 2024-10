Medien: Bayern und Leverkusen jagen Europameister

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Fabián Ruiz soll das Interesse des FC Bayern und von Bayer Leverkusen geweckt haben

Der FC Bayern und Bayer Leverkusen sind angeblich an einer Verpflichtung eines amtierenden Europameisters interessiert. Entsprechende Gerüchte machen in diesen Tagen in spanischen Medien die Runde.

Wie das Portal "fichajes.net" am Donnerstagabend berichtete, sollen der FC Bayern und Bayer Leverkusen an einer Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Fabián Ruiz interessiert sein. Der 28-Jährige steht derzeit bei Paris Saint-Germain unter Vertrag und ist noch bis zum Sommer 2027 an den französischen Spitzenklub gebunden.

Weitere Details zum angeblichen Interesse der beiden Bundesligisten gehen aus dem Bericht nicht hervor. Zudem ist unklar, in welchem Bereich die Ablöse für Ruiz liegen und ob Paris Saint-Germain den Europameister überhaupt ziehen lassen würde.

Was hingegen bekannt ist: Bei PSG ist der spanische Nationalspieler nicht uneingeschränkt gesetzt. Seit seinem Wechsel aus Neapel im Sommer 2022 pendelt Ruiz zwischen Startelf und Ersatzbank. So auch in der laufenden Saison, in der er zwar in acht Pflichtspielen zum Einsatz kam, dabei allerdings nur vier Mal starten durfte.

Ruiz immer wieder beim FC Bayern gehandelt

Allen voran dem FC Bayern wurde schon häufiger Interesse an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers nachgesagt. Schon 2019 sollen die Münchner ihre Fühler nach dem damaligen U21-Europameister ausgestreckt haben. Im Sommer 2022 keimten dann erneut Gerüchte auf, nach denen der deutsche Rekordmeister ein Auge auf Ruiz geworfen habe. Wirklich konkret wurde es aber in beiden Fällen nicht.

Wie hoch die Ablösesumme für den Spanier wäre, kann nur spekuliert werden. Sein Wechsel nach Paris kostete PSG unterm Strich 22,5 Millionen Euro. Zuvor war der Nationalspieler im Sommer 2018 von seinem Heimatverein Betis Sevilla für 30 Millionen Euro zur SSC Neapel gewechselt.