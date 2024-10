Transfer-Tauziehen um Schlotterbeck?

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Beim BVB gesetzt: Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck ist bei Borussia Dortmund längst zum unumstrittenen Stammspieler gereift. In der Premier League verfolgt man die Entwicklung des Innenverteidigers wohl mit Interesse. Der FC Liverpool soll sich mit einer Verpflichtung des BVB-Stars beschäftigen.

Wie das Portal "CaughtOffside" unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle berichtet, hat der FC Liverpool Schlotterbeck als möglichen Nachfolger von Abwehrchef Virgil van Dijk ins Auge gefasst.

Das Arbeitspapier des niederländischen Kapitäns an der Anfield Road läuft am Saisonende aus. Ob van Dijk darüber hinaus an der Merseyside bleibt, ist aktuell völlig ungewiss.

"CaughtOffside" zufolge ist der FC Liverpool deshalb an Schlotterbeck interessiert. Die Reds sollen erwägen, eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro für den Innenverteidiger anzubieten. Schlotterbeck selbst würde ein Jahresgehalt von circa sieben Millionen Euro winken, heißt es in dem entsprechenden Medienbericht weiter.

BVB-Stammspieler offenbar bei weiterem Klub auf dem Radar

Mit Newcastle United soll ein weiterer Klub aus der Premier League auf den 24-Jährigen schielen. Coach Eddie Howe soll vom Dortmunder Stammspieler angetan sein, so der Tenor. Könnte es im kommenden Sommer daher zu einem Tauziehen zwischen den beiden englischen Vereinen kommen? Diese Frage bleibt zunächst abzuwarten.

Schlotterbeck ist vertraglich noch bis 2027 an Borussia Dortmund gebunden. Der Ex-Freiburger ist im BVB-Ensemble in der Abwehrmitte gesetzt. Die Westfalen dürften an einem Transfer schlicht kein Interesse haben.

Die Transfer-Spekulationen rund um Schlotterbeck sind nicht neu. Bereits im zurückliegenden Sommer hielten sich Gerüchte rund um den 17-fachen Nationalspieler. Schlotterbeck bekannte sich damals öffentlich zum BVB. Der Defensivspezialist war 2022 vom SC Freiburg zu den Schwarz-Gelben gewechselt.