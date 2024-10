Hannover 96 verkündet Verletzungsdiagnose

IMAGO/Michael Taeger

Jannik Dehm fehlt Hannover 96 "bis auf Weiteres"

Rechtsverteidiger Jannik Dehn von Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich beim Liga-Spiel gegen den FC Schalke 04 verletzt. Nun hat H96 die Diagnose bekanntgegeben. Eine Ausfallzeit wurde indes nicht näher genannt.

Jannik Dehm muss "bis auf Weiteres" pausieren, teilte Hannover 96 am Montag nach eingehender Prüfung mit. "Eine MRT-Untersuchung zeigte eine Sehnenverletzung am Fußrücken, eine Fraktur konnte dagegen glücklicherweise ausgeschlossen werden", so die Niedersachsen zur Diagnose.

Der 28-Jährige hatte am vergangenen Samstag gegen Schalke 04 in der Startformation gestanden. Nach dem Gang in die Kabine war Dehm allerdings nicht mehr auf den Platz zurückgekehrt. "Da war ich auch sehr verwundert. Er war auf einmal draußen. Ich kann nichts dazu sagen. Keine Ahnung, er war auf einmal nicht mehr da", hatte Kapitän Ron-Robert Zieler direkt nach der Partie zu Protokoll gegeben. Für Dehm war Sei Muroya in die Partie gekommen.

Hannover 96: Dehm verletzte sich beim Sprint

Die Verletzung kam derweil ohne Gegnereinwirkung zustande, wie Trainer Stefan Leitl ausführte: "Nach einem Sprint hat er einen Schmerz im Mittelfußbereich gespürt."

Direkt nach Spielende war Dehm auf Krücken und mit bandagiertem Fuß in der Arena. Anschließend wurde er zu ersten Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, am Montagmorgen folgte nun die endgültige Diagnostik.

Jannik Dehm spielt seit 2021 für Hannover 96. In dieser Saison kommt er bislang auf sechs Zweitligaeinsätze und ein Tor. Insgesamt absolvierte er 142 Zweitligaspiele, zwischen 2018 und 2021 war der Rechtsverteidiger bereits für Holstein Kiel tätig.

Im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 hatte ein Treffer von Fabian Kunze in der vierten Spielminute zum 1:0-Sieg gereicht. Mit dem Dreier festigte Hannover 06 seinen Platz im oberen Tabellendrittel, mit 16 Zählern beträgt der Abstand zur Spitze nur vier Punkte.