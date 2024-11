Premier-League-Trio buhlt um Hertha-Juwel Maza

IMAGO/Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Hertha-Spielmacher Ibrahim Maza hat das Interesse einiger Premier-League-Klubs geweckt

Fußball-Zweitligist Hertha BSC könnte im Winter womöglich einen seiner wichtigsten Spieler verlieren. Einem englischen Medienbericht zufolge buhlen gleich drei Premier-League-Klubs um die Dienste von Offensiv-Juwel Ibrahim Maza. Das Interesse soll beim Youngster durchaus auf Gegenliebe stoßen.

Hertha BSC winken im kommen Transferwinter womöglich große Einnahmen, im Gegenzug droht aber auch ein großer sportlicher Verlust. Wie das Portal "CaughtOffside" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, beschäftigen sich gleich drei Premier-League-Klubs mit einem Wintertransfer von Ibrahim Maza.

Bei besagten Klubs soll es sich um West Ham United, den FC Brentford und Leicester City handeln. Vor allem die Londoner sollen großes Interesse am 18-jährigen Berliner haben und einen möglichen Deal bereits ausloten.

Hertha BSC winken Millionen-Einnahmen

Als Ablöse sind für den jungen Offensivspieler 20 bis 25 Millionen Euro im Gespräch. Eine stolze Summe, die West Ham aber wahrscheinlich nicht abschrecken würde, urteilt "CaughtOffside". Hammers-Coach Julen Lopetegui ist dem Bericht zufolge fest davon überzeugt, dass Maza das Zeug für die englische Liga hat und sich auf der Insel durchsetzen würde.

Maza selbst soll einem Wechsel in die Premier League offen gegenüberstehen, obwohl er seinen Vertrag bei der Hertha erst im vergangenen Sommer bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängerte.

VfB im Sommer an Hertha-Juwel interessiert

Schon im abgelaufenen Transferfenster gab es großes Interesse am Spielmacher, die aufgerufene Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro legte damals aber kein Verein auf den Tisch. Auch einige Bundesligisten sollen einen Transfer ausgelotet haben, darunter der VfB Stuttgart und der FC Augsburg.

Seinen Marktwert steigern konnte der gebürtige Berliner vor allem durch seine starken Leistungen in der laufenden Saison. In zehn Zweitliga-Spielen sammelte Maza bereits fünf Scorerpunkte. Dazu traf er auch in der ersten Pokalrunde beim 5:1-Sieg der Hertha gegen Hansa Rostock.