Bayern-Boss schwärmt von Leihspieler

Hyun-ju Lee ist vom FC Bayern an Hannover 96 verliehen

Der vom FC Bayern an Hannover 96 ausgeliehene Hyun-ju Lee wurde erstmals für die A-Nationalmannschaft Südkoreas nominiert. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund schwärmte nun in höchsten Tönen.

In den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Kuwait (14.11.) und Palästina (19.11.) winkt Lee sein Länderspieldebüt.

Im Aufgebot stehen auch internationale Stars wie Tottenham-Hotspur-Kapitän Heung-min Son oder Min-jae Kim vom FC Bayern München.

"Wir haben Hyun-ju verpflichtet, weil wir in ihm viel sehen und er spannende Fähigkeiten und großes Potenzial mitbringt. Es ist eine schöne Bestätigung für seine Entwicklung und die guten Leistungen in der laufenden Saison, dass ihm nun die Ehre zuteil wird, für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes aufzulaufen", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann in einer Vereinsmitteilung.

Im Sommer wurde Lee vom FC Bayern nach Hannover 96 verliehen. Beim derzeitigen Tabellenführer der 2. Bundesliga ist der offensive Mittelfeldspieler gesetzt. In der Liga kommt der 21-Jährige auf acht Startelfeinsätze, in denen er ein Tor erzielte.

Seit Anfang 2022 steht Lee beim FC Bayern unter Vertrag. Der Südkoreaner kickte zunächst auf Leihbasis für die Zweitvertretung der Münchner in der Regionalliga Bayern. Im August 2022 verpflichtete der deutsche Rekordmeister den Youngster fest von den Pohang Steelers.

Bayern-Boss schwärmt von Lee

In der vergangenen Saison war Lee bereits an Wehen Wiesbaden verliehen.

In diesem Sommer hat der Mittelfeldmann seinen Vertrag bis 2027 verlängert und wurde zu Hannover 96 verliehen.

Mit der Leihe ist der FC Bayern bislang sehr zufrieden. "Er wird immer besser", sagte Sportdirektor Christoph Freund zur "Bild"-Zeitung und ergänzte: "Es ist natürlich für ihn gut, dass er in einer Mannschaft spielt, die vorn mitspielt. Er ist spielerisch sehr stark. Von daher sind wir sehr glücklich mit der Leihe."

Freund betonte, dass er hofft, dass Hannover 96 weiter an der Tabellenspitze der 2. Liga bleibt. "Er soll jetzt kontinuierlich viele Minuten sammeln dort. Es wäre natürlich schön, wenn sie vorne mit dabei bleiben. Ich glaube, der Hyun-ju kann im letzten Drittel noch konkreter werden, Scorerpunkte sammeln. Er ist ein sehr guter Fußballer", schwärmte der Österreicher.