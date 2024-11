Frankfurt und Gladbach an FCN-Juwel dran

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg steht angeblich in Frankfurt und Gladbach auf dem Zettel

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg ist nach schwierigem Start auf Kurs, gleich zwei Youngster stechen im Team von Trainer Miroslav Klose hervor. Für beide könnte es bald schon eine Etage höher gehen, dem Club winken Millionen-Einnahmen.

Die nationale wie internationale Konkurrenz schaut dieser Tage ganz genau nach Nürnberg. Dort sammeln die beiden 18-Jährigen Finn Jeltsch und Stefanos Tzimas in dieser Saison unter Chefcoach Miroslav Klose wertvolle Erfahrung.

Jeltsch, so berichtet die "Sport Bild", hat längst das Interesse aus der Bundesliga geweckt. Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Borussia Mönchengladbach scouten den Verteidiger "intensiv", heißt es. Der Marktwert des Eigengewächses wird inzwischen auf fünf Millionen Euro taxiert.

Der junge Grieche Tzimas ist derweil vor der Saison von PAOK Saloniki ausgeliehen worden - allerdings inklusive einer Kaufoption. Zwar beträgt diese dem Bericht zufolge beachtliche 18 Millionen Euro, Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe schreckt womöglich aber nicht davor zurück, tatsächlich derart viel Geld zu bezahlen.

Gerücht über 18-Millionen-Euro-Deal des 1. FC Nürnberg

Denn: Aus der zahlungskräftigen englischen Premier League wurden Signale nach Nürnberg gesendet, dass man Tzimas gerne verpflichten möchte.

Der Club könnte den Angreifer somit im Sommer 2025 für die mit Abstand größte Transfer-Summe aller Zeiten - den Rekord hält Virgil Misidjan, der 2018 für drei Millionen Euro von Ludogorets Rasgrad kam - verpflichten, um direkt im Anschluss Kasse zu machen. Rebbe verspreche sich laut "Sport Bild" ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Mit West Ham United, Newcastle United und Tottenham Hotspur sind gleich drei Top-Klubs angeblich interessiert.

Stefanos Tzimas hat in der laufenden Zweitliga-Saison bereits fünf Tore in neun Partien für seinen Leihverein erzielen können. Sein Vertrag in Saloniki ist noch bis 2028 gültig. Finn Jeltsch kommt in seiner noch jungen Karriere bereits auf 23 Zweitliga-Einsätze, unter Miroslav Klose stand er in zehn Spielen in der Startelf.