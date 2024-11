Nagelsmann verrät weiteren Plan mit DFB-Torhütern

IMAGO/Jürgen Kessler

Oliver Baumann (M.) wird gegen Bosnien-Herzegowina im deutschen Tor stehen

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich festgelegt, mit welchen Torhütern er die letzten beiden Länderspiele in diesem Kalenderjahr bestreiten wird.

Bereits im Vorfeld des Heimspiels in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina in Freiburg am Samstagabend (ab 20:45 Uhr) wurde bestätigt, dass Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim) das Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hüten wird. Der Torwart-Routinier war in der Nähe von Freiburg aufgewachsen und hatte seine ersten Profi-Jahre bei dem Bundesligisten absolviert.

Für die abschließende Gruppenpartie am Dienstagabend in Ungarn bestätigte Nagelsmann dann einen erneuten Wechsel zwischen den Pfosten: "Wir werden nochmal rotieren. Alex wird am Dienstag spielen", gab der Bundestrainer am Freitagabend auf der DFB-Pressekonferenz bekannt, dass Alexander Nübel vom VfB Stuttgart eine zweite Bewährungschance erhalten wird.

Derzeit konkurrieren Oliver Baumann und Alexander Nübel um den Stammplatz im deutschen Tor, nachdem sich die neue Nummer eins Marc-André ter Stegen im vergangenen Spätsommer schwer am Knie verletzt hatte (Patellassehnenriss).

Wie Nagelsmann weiter ausführte, habe er sich gemeinsam mit Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg darauf verständigt, dass ab dem neuen Kalenderjahr dann Schluss ist mit der Rotation im deutschen Kasten.

Allerdings sei "noch nicht in Stein gemeißelt", welcher Keeper dann zunächst als Stammspieler in die kommenden Partien der Nationalmannschaft starten werde.

"Beide haben es sehr gut gemacht und sind auch in der Liga gut drauf. Wir haben uns jetzt nochmal für diesen Weg entschieden", so Nagelsmann, der sowohl dem Hoffenheimer Baumann als auch dem Stuttgarter Nübel in Aussicht stellte, bis zur Rückkehr ter Stegens die Nummer eins im deutschen Tor zu bleiben.

Lob für ter Stegen nach Besuch beim DFB-Team

Der Torhüter des FC Barcelona selbst hatte dem DFB-Tross zuletzt einen Besuch auf dem Trainingsgelände abgestattet. Eine Aktion, die beim Bundestrainer äußerst positiv aufgenommen wurde.

"Klar war es abgesprochen. Er darf aber auch immer unabgesprochen kommen. Ich finde es wichtig, dass er Präsenz zeigt und Teil der Mannschaft ist. Es hat mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Er hatten auch noch ein Meeting mit dem Mannschaftsrat", so Nagelsmann über ter Stegen, der voraussichtlich erst im Frühsommer 2025 wieder voll einsatzfähig sein wird.