Bayern-Anfrage wegen Chelsea-Star ignoiert

IMAGO/John Walton

Levi Colwill (M.) stand offenbar im Fokus des FC Bayern

Der FC Bayern München hat in der zurückliegenden Sommer-Transferphase mit der Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers geliebäugelt. Nicht nur Jonathan Tah von Bayer Leverkusen stand im Fokus, auch Chelsea-Abwehrspieler Levi Colwill soll es den Kaderplanern angetan haben.

Wie das Fachportal "The Athletic" berichtet, zeigte der FC Bayern im Sommer konkretes Interesse an einem Transfer von Chelsea-Youngster Levi Colwill. Der deutsche Rekordmeister habe demnach eine Anfrage nach London geschickt, diese sei dort aber auf taube Ohren gestoßen und ignoriert worden.

Für die Blues dürfte der Vorstoß aus der Bundesliga nicht allzu überraschend gekommen sein. Beim FC Chelsea sei man es inzwischen gewöhnt, dass Teams um die Dienste ihres Eigengewächses buhlen, heißt es. Auch der FC Liverpool soll zu den großen Bewunderern des 21-Jährigen zählen.

Colwill startet beim FC Chelsea durch

Doch beim Premier-League-Riesen schaut man dem Treiben durchaus entspannt zu. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft an der Themse noch bis 2029, weshalb man keineswegs unter Druck steht. Der Plan des aktuellen Tabellenzweiten sieht dem Bericht zufolge vor, langfristig mit Colwill zusammenzuarbeiten.

Über das Interesse des FC Bayern am Linksfuß hatte im Frühjahr bereits "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet. Damals soll der Verteidiger an der Säbener Straße als eine Alternative zum deutschen Nationalspieler Jonathan Tah betrachtet worden sein. Letztlich verpflichteten die Münchner aber keinen von beiden, sondern Hiroki Ito vom VfB Stuttgart.

Colwill, der in den vergangenen Jahren an Zweitligist Huddersfield Town (2021/22) und Premier-League-Konkurrent Brighton & Hove Albion (2022/23) verliehen wurde, startete in der vergangenen Saison beim FC Chelsea durch. Auch in der laufenden Spielzeit zählt er zur Stammformation von Teammanager Enzo Maresca.