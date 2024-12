Florian Wirtz zum FC Bayern? Hamann hat "große Bedenken"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Würden Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz (r.) zusammen beim FC Bayern funktionieren?

Seit geraumer Zeit deutet sich an, dass Florian Wirtz im Sommer eine neue Herausforderung suchen wird. Noch steht der deutsche Nationalspieler bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. Mit Real Madrid, Manchester City und dem FC Bayern zeigen drei europäische Schwergewichte großes Interesse an dem Offensivspieler. Ein Wechsel nach München macht in den Augen von Didi Hamann allerdings keinen Sinn.

In München träumt man davon, das DFB-Traumduo Jamal Musiala und Florian Wirtz zusammen im Trikot des FC Bayern zu sehen. Doch macht es für den Noch-Leverkusener, der auch bei Real Madrid und Manchester City ganz weit oben auf der Wunschliste stehen soll, überhaupt Sinn innerhalb der Bundesliga zu wechseln?

TV-Experte Didi Hamann äußerte im "Schüttflix Fußballtalk" bei "Sky" die These, dass ein solcher Transfer für den gebürtigen Pulheimer keine Verbesserung darstellen würde. "Ich wüsste nicht, warum ein Wirtz zum FC Bayern wechseln sollte. Er will die Champions League gewinnen. Dass kann er bei Real Madrid genauso wie beim FC Bayern. Er muss ins Ausland", findet der einstige Nationalspieler.

Würde "Wusiala" beim FC Bayern nicht funktionieren?

Auch für den deutschen Rekordmeister wäre eine Verpflichtung des Bayer-Stars nur wenig sinnvoll, so Hamann weiter: "Nicht, wenn Musiala hierbleibt. Ich habe große Bedenken, dass sie gemeinsam miteinander spielen können. Bei der Europameisterschaft hast du Wirtz bei guten Spielen nicht gesehen", äußerte sich der Ex-Profi weiter.

Schließlich habe das Duo bei der Fußball-EM 2024 in den wichtigen Spielen "nicht funktioniert. In der Nationalmannschaft spielten sie nur gegen Laufkundschaft." Das sei bei einem Wechsel an die Säbener Straße ganz anders. "Ich habe große Bedenken, dass es über eine Saison hinweg mit beiden funktioniert", führte Hamann weiter aus.

Wirtz steht bei Bayer Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach der FC Bayern ein spektakulären Tausch-Deal plant.