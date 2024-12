Tor-Festivals in Bielefeld, Sandhausen und Wiesbaden

IMAGO/Noah Wedel

Arminia Bielefeld hat im Aufstiegsrennen der 3. Liga überraschend Punkte liegen lassen.

Der Pokalschreck kam am Samstag gegen die kriselnde SpVgg Unterhaching trotz dreimaligen Rückstands in der Nachspielzeit in Überzahl aber noch zu einem 3:3 (1:1) - und fiebert nun der Auslosung der Viertelfinals im DFB-Pokal am Sonntag (15:45 Uhr/ZDF) entgegen.

Manuel Stiefler (32.), Julian Kügel (65.) und Johannes Geis (84.) brachten die mittlerweile seit 14 Spielen sieglosen Gäste von Interimstrainer Sven Bender drei Mal in Führung, Marius Wörl (34.), Mael Corboz (79.) und Merveille Biankadi (90.+2) glichen jeweils aus.

Torschütze Stiefler sah bei den Hachingern Gelb-Rot (71.)

Torfestivals auch in Sandhausen und Wiesbaden

Nach 18 Spielen liegt Bielefeld auf dem vierten Platz fünf Punkte hinter Tabellenführer Dynamo Dresden.

Hinter die Ostwestfalen rückte der FC Ingolstadt, der Wehen Wiesbaden beim 5:2 (2:0) eine empfindliche Heimpleite zufügte.

Auch Erzgebirge Aue gewann ein Torspektakel mit 6:4 (3:1) beim SV Sandhausen.