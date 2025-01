Neue Transfer-Spekulationen um VfB-Star

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Enzo Millot (r.) blüht beim VfB Stuttgart auf

Enzo Millot zählt in der Offensive des VfB Stuttgart zu den großen Leistungsträgern. Der Franzose soll bei gleich mehreren Premier-League-Klubs Interesse wecken.

Laut dem Portal "CaughtOffside" beobachten der FC Arsenal sowie Tottenham Hotspur die Situation von Enzo Millot beim VfB Stuttgart. Scouts der beiden Nordlondoner Klubs sollen die Auftritte des 22-Jährigen in der laufenden Saison aufmerksam verfolgen und werden dies bis zum kommenden Sommer wohl auch weiterhin tun.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, könnten Arsenal und Tottenham bezüglich Millot noch Konkurrenz durch den FC Chelsea, den FC Liverpool sowie durch Manchester City erhalten.

Der offensive Mittelfeldspieler besitzt beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028. Der Linksfuß wurde zuletzt ebenfalls innerhalb der Bundesliga gehandelt. "Sky" vermeldete im Dezember, dass sich Borussia Dortmund mit Millot beschäftige. Dem TV-Sender zufolge soll der Franzose beim VfB eine Ausstiegsklausel besitzen, durch die er im Sommer für rund 18 bis 20 Millionen Euro wechseln könnte. Der "kicker" brachte Millot im November wiederum mit Bayer Leverkusen in Verbindung.

Millot avanciert beim VfB Stuttgart zum Leistungsträger

Der olympische Silbermedaillengewinner von 2024 geht beim VfB Stuttgart mit starken Leistungen voran. So steuerte Millot in der ersten Saisonhälfte acht Tore in 24 Pflichtspieleinsätzen für den amtierenden Vizemeister bei.

Ob in den kommenden Wochen und Monaten tatsächlich die mutmaßlichen Interessenten aus der Premier League und Bundesliga im Ländle vorstellig werden, bleibt abzuwarten.

Millot war 2021 von der AS Monaco zum VfB Stuttgart gewechselt. Nach Anlaufschwierigkeiten, an denen auch ein Innenbandanriss im Knie Schuld war, entwickelte sich der Kreativspieler in der Folge immer mehr zu einer wichtigen Säule der Schwaben.