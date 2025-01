Winter-Offerte? FC Chelsea macht bei Bayern-Star ernst

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mathys Tel (r.) steht seit 2022 beim FC Bayern unter Vertrag

Beim FC Bayern kommt Mathys Tel in dieser Spielzeit bislang nur selten zum Zug. Eine Leihe oder gar ein fester Transfer des Youngsters war zuletzt dennoch ausgeschlossen worden. Den FC Chelsea, der bereits im vergangenen Sommer an dem Franzosen dran war, soll das nicht abschrecken. Offenbar planen die Londoner eine Winter-Offerte.

Am Montagabend machten wilde Tauschgerüchte um den FC Bayern die Runde. Der Münchner Offensiv-Youngster Mathys Tel soll das Interesse des FC Chelsea geweckt haben. Die Blues können sich im Gegenzug angeblich vorstellen, Christopher Nkunku in die bayerische Landeshauptstadt ziehen zu lassen. Das berichtete Transferinsider Fabrizio Romano.

Laut "Daily Mail" zufolge das Tel-Interesse von der Stamford Bridge verbrieft. Der Boulevardzeitung zufolge sei ein Tausch allerdings bislang nicht Teil der Gespräche gewesen, die der englische Top-Klub mit dem FC Bayern über den französischen Youngster geführt haben soll. Stattdessen haben die Londoner "konkretes Interesse" an einem Kauf, heißt es.

Demnach hätten sich die Blues zuletzt immer wieder nach der Verfügbarkeit des 19-Jährigen erkundet. Auch eine Winter-Offerte sei bereits in der Planung, so der Bericht. Beim FC Chelsea rechne man damit, dass eine Verpflichtung des französischen Juniorennationalspielers mindestens 40 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 48 Millionen Euro) kosten würde.

Will der FC Bayern Mathys Tel überhaupt ziehen lassen?

Es scheint allerdings fraglich, ob der Verein von der Insel Chancen auf einen Tel-Transfer hat. Anfang Januar hatte "Sky" vermeldet, dass der FC Bayern sein Offensiv-Juwel nicht abgeben will. Auch Sportvorstand Max Eberl betonte zuletzt, dass der Angreifer in den Planungen der Münchner für die Rückrunde eine wichtige Rolle spielt.

Tel wechselte 2022 für kolportierte 20 Millionen Euro zum FC Bayern und bewies auf Anhieb seine Qualitäten vor dem Tor. In seiner ersten Spielzeit erzielte er meist als Joker sechs Tore in 28 Einsätzen, 2023/24 nahm die Spielzeit deutlich zu, Tel traf zehnmal in 41 Partien.

Nach dem Trainerwechsel von Thomas Tuchel auf Vincent Kompany im Sommer 2024 rückte der Youngster allerdings verstärkt ins zweite Glied. Mehr als zehn Kurzeinsätze (0 Tore/0 Vorlagen) stehen nicht zu Buche.