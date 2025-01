Heiße These: Bayern-Ansage wegen Nkunku nur "Taktik"?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Sportdirektor beim FC Bayern: Christoph Freund

Es wäre ein Hammer-Deal des Transfer-Winters gewesen: Zu Wochenbeginn kamen Gerüchte um einen Tausch zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea auf, bei dem Mathys Tel und Christopher Nkunku die Seiten gewechselt hätten. Der Münchner Sportdirektor Christoph Freund wollte davon am Dienstag jedoch nichts wissen. Alles nur Taktik?

"Das klare Ziel von uns allen Beteiligten ist, dass Mathys Tel bei uns den Durchbruch schafft. Und wir glauben auch daran. Mathys glaubt daran und darum ist es aktuell für uns auch kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen", erklärte Christoph Freund auf der Spieltags-Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Mittwoch ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Auch die spekulierte Verpflichtung des früheren Leipzigers Nkunku, der im Sommer 2023 zum FC Chelsea gewechselt war, verwies der Sportdirektor ins Reich der Fabel.

"Nein. Wenn es so ist, dass wir so weiter in die Saison gehen - und das ist unser Plan - dann ist es kein Thema, dass wir in der Offensive wen dazuholen, weil wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Qualitativ wie von der Anzahl", so Freund.

Zuvor hatte Sportvorstand Max Eberl schon klargestellt, dass man keine Ausleihe von Tel plane.

Tel beim FC Bayern in der Zwickmühle

Mathys Tel kam in der laufenden Saison noch nicht wie erhofft beim FC Bayern zum Einsatz.

"Tel ist ein sehr wichtiger Spieler von uns", betonte Freund dennoch. "Wir sind im guten Austausch mit Mathys, weil er einfach ein großes, großes Talent ist." Er solle eine "wichtige Rolle auch in der Zukunft einnehmen".

Hartnäckige Gerüchte um Nkunku und den FC Bayern

Mehrere Quellen hatten über einen Austausch zwischen der Nkunku-Seite um Berater Pini Zahavi und dem FC Bayern berichtet.

Der Franzose war im Sommer 2019 von Paris Saint-Germain nach Leipzig gewechselt, wo er ein Leistungsträger war. Im Sommer 2023 ging er für rund 60 Millionen Euro nach England.

Sein Vertrag beim FC Chelsea ist noch bis Mitte 2029 datiert - so lange läuft auch Tels Arbeitspapier in München.

Interessant: "Sky" bleibt trotz des Dementis bei seiner Darstellung zum FCB-Interesse. Freunds Absage sei "ein taktisches Nein" gewesen, erläuterte Transfer-Reporter Florian Plettenberg. "Wir haben erneut die Bestätigung bekommen, dass Nkunku das Top-Transferziel der Bayern ist bis zum Deadline Day am 3. Februar."