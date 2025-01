Baumgarts einfaches Rezept für Union: "Tore machen"

Firo/SID/Marcel Engelbrecht

Steffen Baumgart steht vor seinem Heimdebüt als Union-Coach

Trainer Steffen Baumgart will mit dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin raus aus der sportlichen Krise.

"Wir haben zwei Heimspiele hintereinander und wollen anfangen, die Punkte hierzubehalten. Das kann nur gelingen, wenn wir Tore machen", sagte der 53-Jährige vor seinem Heimdebüt am Mittwoch (20:30 Uhr/Sky) gegen Tabellennachbar FC Augsburg. In 16 Spielen kam Union auf lediglich 14 Treffer.

Nach der Niederlage zum Jahresstart beim 1. FC Heidenheim (0:2) und insgesamt zehn Pflichtspielen in Serie ohne Sieg steht Baumgart früh in seiner Amtszeit unter Druck - und muss in den beiden Heimspielen gegen den FCA und den FSV Mainz 05 am Samstag Ergebnisse liefern.

"Da wird schon eine große Aufregung dabei sein. Aber auch eine Riesenvorfreude auf das Stadion und auf die Stimmung", sagte der ehemalige Union-Spieler über seine Rückkehr ins Stadion an der Alten Försterei.

Baumgart erwartet "hartes Duell"

Beim ersten Heimspiel nach dem Skandalspiel vor der Winterpause erwarte er "ein hartes, aber keinesfalls unfaires" Duell zweier Mannschaften, die den Abstiegsrängen entfliehen wollen.

Für den rotgesperrten Tom Rothe soll Jérôme Roussillon auf der Linksverteidigerposition beginnen.