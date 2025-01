Spanischer Nationalspieler beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Gonzales Photo/Frederikke Jensen

Álex Baena (r.) soll ein Kandidat beim FC Bayern sein

Wie es für Leroy Sané beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern weitergeht, ist noch unklar. Der Vertrag des Flügelstürmers läuft am Saisonende aus. Die Münchner nehmen nun offenbar einen Ersatzmann ins Visier.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, streckt der FC Bayern die Fühler nach Álex Baena vom FC Villarreal aus.

Demnach sind die Münchner bereit, die kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro im Sommer zu aktivieren.

Weiter heißt es, dass sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters auf einen harten Konkurrenzkampf einstellen.

Neben dem FC Bayern werden Nottingham Forest und Newcastle United aus der englischen Premier League genannt. Auch das England-Duo habe ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des spanischen Nationalspielers.

Zudem wird der FC Barcelona immer wieder als potenzieller neuer Arbeitgeber gehandelt.

Baena ist vertraglich noch bis 2028 an Villarreal gebunden. Ob er den spanischen Klub am Saisonende verlassen will, habe der 23-Jährige noch nicht entschieden.

Baena stammt aus der Jugend des aktuellen LaLiga-Fünften. Nach einer Leihe zum FC Girona in der Saison 2021/2022 ist der Angreifer seit über zwei Jahren bei Villarreal gesetzt.

In der aktuellen Saison kommt der Flügelstürmer in 17 Ligaspielen auf vier Tore und fünf Assists. Für die spanische Nationalmannschaft bestritt Baena bislang acht Spiele, in denen er zwei Treffer erzielte.

Leroy Sané lässt Zukunft beim FC Bayern offen

Beim FC Bayern könnte Baena in die Fußstapfen von Leroy Sané treten. Ob der auslaufende Vertrag des DFB-Stars an der Säbener Straße verlängert wird, ist noch unklar.

Der 29-Jährige hatte sich zuletzt schwammig zu seiner Zukunft geäußert. "Beide Seiten haben viel gesagt, wir schauen, wie die nächsten Spiele sind und dann werden wir sehen. Ich fühle mich wohl", sagte er bei "Sky".