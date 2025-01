Barca schafft irres Comeback - auch Liverpool weiter

IMAGO/Maciej Rogowski

Robert Lewandowski traf abermals für Barca

Der FC Liverpool und der FC Barcelona haben als erste Teams das Achtelfinale der Champions League erreicht.

Liverpool holte durch ein 2:1 (1:0) gegen den OSC Lille den siebten Sieg im siebten Spiel, Barca gewann mit Trainer Hansi Flick eine spektakuläre Aufholjagd bei Benfica Lissabon 5:4 (1:3).

In Liverpool trafen Stürmerstar Mohamed Salah (34.) und Harvey Elliott (67.) an der Anfield Road für den Tabellenführer der englischen Premier League. Für Lille glich Jonathan David (62.) in Unterzahl zwischenzeitlich aus, Aissa Mandi (59.) hatte zuvor Gelb-Rot gesehen. Für die Gäste aus Frankreich endete eine Serie von 21 Pflichtspielen ohne Niederlage.

Vorzeitig durch sind auch Flick und der zuletzt kriselnde FC Barcelona (18 Punkte). Nach einem 2:4-Rückstand drehten Robert Lewandowski (78., Foulelfmeter), Eric (86.) und Raphinha (90.+6) in der Schlussphase noch die Partie. Benficas Grieche Evangelos Pavlidis hatte Barca, in der Liga zuletzt mit nur einem Sieg aus acht Spielen, zunächst mit einem schnellen Dreierpack (2./22./30., Foulelfmeter) fast im Alleingang an den Rand einer Niederlage gebracht.

Wichtige Siege im Kampf um Platz acht, der den direkten Einzug ins Achtelfinale bedeutet, holten Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo (5:0 gegen Sturm Graz) und AS Monaco (1:0 gegen Aston Villa).

Immer länger wird dagegen die Liste der bereits gescheiterten Teams. Österreichs Meister Graz hat nach der deftigen Pleite in Bergamo ebenso keine Chance mehr auf Platz 24 und somit die Play-offs zum Achtelfinale wie Roter Stern Belgrad. Die Serben unterlagen PSV Eindhoven im eigenen Stadion 2:3 (0:3).

Insgesamt sind somit fünf Klubs schon jetzt chancenlos - darunter auch RB Leipzig, das am letzten Spieltag in Graz zu einer Partie ohne jeden sportlichen Wert antritt.