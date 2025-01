Beste zu teuer, Talent weg? Diese Transfers plant Gladbach

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Borges Sanches könnte Gladbach im Winter verlassen

Bei Borussia Mönchengladbach ist im Winter-Transferfenster noch nicht allzu viel passiert. Zwei Spieler wurden abgegeben, bis zu zwei weitere könnten laut einem Medienbericht folgen. Die kolportierte Verpflichtung von Jan-Niklas Beste scheint derweil nicht möglich zu sein.

Bei Benfica schmorte Jan-Niklas Beste zuletzt ein weiteres Mal auf der Bank. Doch obwohl der Offensivmann in den letzten Tagen immer wieder mit einer Blitz-Rückkehr in die Fußball-Bundesliga und insbesondere mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurde - nach RTL-Informationen hatte Gladbach bei Beste zeitweise sogar die Nase vorn - wird es zu keiner Leihe an den Niederrhein kommen.

Denn wie der "kicker" schreibt, ist Beste für die Verantwortlichen der Fohlenelf "wirtschaftlich nicht stemmbar". Trotz des Interesses müssten die Gladbacher von einer Verpflichtung absehen. Ähnlich berichtete jüngst auch "Sky". Der Grund: Benfica fordert für den Flügelspieler rund zwölf Millionen Euro - entweder sofort oder durch eine in eine Leihe integrierte Kaufverpflichtung.

Wie der "kicker" weiter erfahren hat, bleibt das Thema Verstärkungen für die Außenbahnen zwar weiter untergeordnet auf der Gladbacher Tagesordnung, konkrete Kandidaten nennt das Fachblatt aber ohnehin nicht.

Deutlicher wird es da schon mit Blick auf Abgänge. Demnach zählt Gladbach-Talent Yvandro Borges Sanches zu den Kandidaten, die an anderer Stelle Spielpraxis sammeln sollen.

Verlässt Ngoumou Gladbach noch?

Borges Sanches war bereits von Anfang 2024 bis zum letzten Sommer verliehen gewesen, hatte damals in Holland bei NEC Nijmegen gespielt. Ein Kreuzbandriss stoppte die Bemühungen des Luxemburgers aber jäh.

Mittlerweile ist Borges Sanches wieder fit. Wohin es für den Offensivmann gehen könnte, ist noch offen.

Genauso offen ist laut "kicker", ob Nathan Ngoumou die Borussia noch verlässt. Für den Franzosen gibt es Interesse aus dessen Heimat. Paris FC und RC Lens wurden gehandelt. Es könne "jederzeit Bewegung" geben, so das Fachmagazin. Derzeit sei aber "offen", ob es Ngoumou wirklich wegziehe.

Gladbach hat in diesem Transfer-Winter bislang Stürmer Grant-Leon Ranos an den 1. FC Kaiserslautern verliehen und Keeper Jan Olschowsky ebenfalls leihweise an Alemannia Aachen abgegeben.