Juventus jagt VfB-Star

Jeff Chabot meldete Dusan Vlahovic ab

Jeff Chabot hat bei seinem Auftritt mit dem VfB Stuttgart in der Königsklasse offenbar viel Eindruck bei Juventus hinterlassen. Einem Bericht zufolge hat der italienische Topklub Gefallen an dem Stuttgarter Abwehrchef gefunden.

Juventus Turin hat offenbar ein Transferziel im Schwabenland ausgemacht. Wie "Sky" berichtet, hat es die Alte Dame auf Verteidiger Jeff Chabot vom VfB Stuttgart abgesehen.

Beim 1:0-Auswärtssieg der Schwaben im Oktober 2024 stellte der 26-Jährige Stürmerstar Dušan Vlahović das ganze Spiel über kalt. Das hat den Defensivmann offenbar auf den Radar von Juve gebracht.

Allerdings deutet aktuell offenbar mehr darauf hin, dass Juventus den Innenverteidiger erst im Sommer verpflichten möchte.

Ob sich Chabot, der erst vor der Saison für vier Millionen Euro vom 1. FC Köln ins Schwabenland gekommen war, in einem halben Jahr schon wieder an Abflug machen will, wurde nicht überliefert. Sein Preisschild wird von "Sky" jedoch auf 20 bis 25 Millionen Euro taxiert. Heißt: Der VfB würde ein Transfer-Plus von mehr als 20 Millionen Euro machen.

Jeff Chabot der Abwehrchef in Stuttgart

Chabot kommt in dieser Saison bisher auf 27 Pflichtspieleinsätze, wartet noch auf seinen ersten Bundesligatreffer. Der Vertrag des Innenverteidigers in Stuttgart läuft noch bis 2028.

Der VfB hatte Chabot im Sommer als Nachfolger für Nationalspieler Waldemar Anton verpflichtet, der sich Borussia Dortmund anschloss. Unter Trainer Sebastian Hoeneß entwickelte sich Chabot schnell zum Führungsspieler beim Vizemeister und gilt als neuer Abwehrboss der Schwaben.

In der Champions League treffen Chabot und der VfB Stuttgart am letzten Spieltag der Ligaphase auf Paris Saint-Germain. Im direkten Duell kann der Bundesligist noch den Einzug in die Playoffs klarmachen. Sogar ein Unentschieden gegen PSG würde reichen, wenn gleichzeitig Dinamo Zagreb nicht mit sieben Treffern Unterschied gegen AC Milan gewinnen sollte.