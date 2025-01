Ex-SGE-Star vor Rückkehr in die Bundesliga?

IMAGO/Seskimphoto

Filip Kostic soll von Union Berlin umworben werden

In Deutschland lief Filip Kostic für den VfB Stuttgart, den Hamburger SV und Eintracht Frankfurt auf. Nun gibt es Gerüchte über eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

Laut der "Berliner Zeitung", die sich auf Medienberichte aus der Türkei und aus Serbien beruft, steht Filip Kostic auf dem Zettel vom 1. FC Union Berlin.

Demnach sollen die Verantwortlichen der Eisernen bereits in die Türkei gereist sein, um einen Wechsel mit seinem derzeitigen Arbeitgeber Fenerbahce auszuloten.

Kostic ist eigentlich noch bis zum Saisonende von Juventus Turin an den türkischen Spitzenklub ausgeliehen. Im Raum steht allerdings ein Leihabbruch.

Im Team von Trainer José Mourinho soll Kostic keine Zukunft mehr haben. In der aktuellen Saison kommt der Linksverteidiger zwar auf 14 Einsätze in der Süper Lig. Laut "Sky" ist der 32 Jahre alte Serbe aber unglücklich in der Türkei und forciert einen Wechsel.

Kostics Vertrag bei Juventus Turin ist noch bis 2026 datiert. Ob Union an einer Leihe oder einer festen Verpflichtung interessiert ist, ist nicht bekannt.

Kann Kostic Union Berlin im Abstiegskampf helfen?

Bei den Köpenickern könnte Kostic die Lücke füllen, die Robin Gosens mit seinem Wechsel zur AC Florenz hinterlassen hat. Zwar wurde mit Tom Rothe von Borussia Dortmund ein vielversprechendes Talent verpflichtet. Der Youngster konnte aber nicht immer mit konstanten Leistungen überzeugen. Im Abstiegskampf würde Union zudem Erfahrung gut zu Gesicht stehen.

Kostic hatte 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen. Im darauffolgenden Sommer wechselte er zu Juventus. Seit dieser Saison läuft der Routinier für Fenerbahce auf.

Vor der Leihe in die Türkei gab es bereits einige Gerüchte um Kostic. So sollen zum Beispiel die beiden Ex-Klubs Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart die Fühler ausgestreckt haben. Auch die AC Florenz, der FC Southampton und Crystal Palace wurden mit dem Abwehrspieler in Verbindung gebracht.