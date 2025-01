Kehl: "Sind mit einem Trainer auf der Zielgerade"

IMAGO/Kirchner-Media/Guido Kirchner

Sebastian Kehl sucht den neuen BVB-Trainer

Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich zu den drängendsten Fragen bei Borussia Dortmund geäußert: Der Trainer-Frage und dem mutmaßlichen Streit zwischen ihm und BVB-Kaderplaner Sven Mislintat.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben dieser Tage alle Hände voll zu tun. Auf der einen Seite muss nach der Entlassung von Nuri Sahin vor einer Woche die offene Trainer-Position besetzt werden, gleichzeitig machen Gerüchte die Runde, dass der erst im Sommer verpflichtete Kaderplaner Sven Mislintat spätestens nach der aktuellen Transferperiode seinen Hut nehmen muss, weil es Ungereimtheiten zwischen ihm und Sportdirektor Sebastian Kehl gibt.

Nun hat Kehl vor dem Spiel seines BVB gegen Donezk in der Champions League (Mittwochabend, 21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) auf eine konkrete Frage von "DAZN" zur Causa Mislintat reagiert.

Vom Streamingdienst gefragt, ob er die Spekulationen, die derzeit die Runde machen, aus dem Weg räumen kann, sagte Kehl: "Ich werde mich dazu im Moment nicht äußern."

Es sei "ja viel geschrieben worden in den letzten Tagen", sprach Kehl dann doch ein paar Worte und setzte hinzu: "Ich werde heute dieses Thema nicht weiter befeuern. Ich bin heute da, um mit der Mannschaft das Spiel zu gewinnen."

Kehl: Sind mit dem designierten BVB-Trainer "auf der Zielgeraden"

Danach arbeite er "an der Transferplanung weiter, da werden wir in den nächsten Tagen alles versuchen. Ich verstehe, dass sie die Frage stellen, aber ich werde mich nicht dazu äußern", so der BVB-Sportdirektor.

Neben dem Wirbel um Mislintat sprach Kehl auch über die aktuelle Trainer-Suche der Borussia. Wie schon von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken im Vorfeld bestätigt, werde man am Wochenende in Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) weiter auf Interimscoach Mike Tullberg setzen.

Gut möglich jedoch, dass eine Woche später im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart der neue Mann auf der Trainerbank sitzt. "Wir sind aber mit einem anderen Trainer auf der Zielgerade", verriet Kehl und fügte an: "Lassen Sie sich mal überraschen."

Der BVB wird seit einigen Tagen mit Niko Kovac in Verbindung gebracht. Der frühere Wolfsburg-, Bayern- und Frankfurt-Coach gilt derzeit als heißester Anwärter auf den offenen Posten. Der ebenfalls gehandelte Ralf Rangnick ist hingegen wohl kein Thema.