Union-Torwart Rönnow vor Comeback

Will Union im Abstiegskampf helfen: Frederik Rönnow

Torwart Frederik Rönnow steht vor seinem Comeback für den Fußball-Bundesligisten Union Berlin.

Wie Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag mitteilte, werde der Däne sehr wahrscheinlich am Samstag (18:30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig wieder im Tor stehen.

Der 32-Jährige hatte sich Mitte Dezember eine Blessur am Ellenbogen zugezogen und war in der Folge fünf Spiele in Serie ausgefallen.

"Er hat alles mittrainiert. Die Chancen stehen sehr gut, dass er beginnen wird", sagte Baumgart. Zuletzt war Rönnow von Ersatzmann Alexander Schwolow vertreten worden. Gegen RB wäre ein Punktgewinn für Union im Abstiegskampf extrem wichtig. Unter Neu-Trainer Baumgart gab es bislang drei Niederlagen aus vier Spielen, in der Tabelle haben die Köpenicker sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16.