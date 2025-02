Hoeneß fordert VfB-Reaktion im Pokal

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß erwartet eine Steigerung vom VfB

Sebastian Hoeneß war überhaupt nicht zufrieden. "Wir müssen anders auftreten, wir müssen uns steigern. Das ist Fakt", forderte der Trainer des VfB Stuttgart nach dem enttäuschenden 1:2 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach - bevor er schnell anfügte: "Und das müssen wir jetzt am Dienstag tun."

Bei wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Folge steht der VfB nun - das hatte es zuvor in dieser Saison noch nicht gegeben. Doch viel Zeit zum Wunden lecken bleibt den Stuttgartern eben nicht, im Viertelfinale des DFB-Pokals wartet bereits in wenigen Tagen das Duell mit dem FC Augsburg (20:45 Uhr/ARD und Sky).

"Wir haben ein sehr wichtiges Spiel, da erwarte ich, dass wir eine Reaktion zeigen", sagte Hoeneß: "Ich bin mir auch sicher, dass wir das tun, aber wir müssen uns steigern."

Bei einer Fortsetzung des Negativtrends würde der große Traum vom ersten Titel seit der Meisterschaft 2007 jäh platzen. Dementsprechend groß ist der Respekt der Stuttgarter vor der kommenden Aufgabe, ein vorzeitiges Aus und der damit verbundene Stimmungskiller sollen unbedingt verhindert werden.

"Wir müssen uns nun schnell bewusst machen, dass am Dienstag im DFB-Pokal ein ganz wichtiges Spiel auf uns wartet", sagte Keeper Alexander Nübel: "Das ist eine riesige Chance für uns, wir möchten unbedingt in die nächste Runde einziehen. Darauf werden wir uns gemeinsam fokussieren."