Juve jagt VfB-Star - so ist die Tendenz

IMAGO/Jonathan Moscrop

Jamie Leweling im Duell mit Juve

Jamie Leweling steht bei Juventus Turin offenbar hoch im Kurs. Der Flügelspieler des VfB Stuttgart soll bei dem italienischen Traditionsklub Eindruck hinterlassen haben.

Macht Juventus Turin bei Jamie Leweling Ernst? Wie "Sky" berichtet, denke Juve über einen Sommer-Transfer von dem 24-Jährigen nach. Auch "Bild" hatte zuvor von einem Interesse der Italiener berichtet.

Laut "Sky" hat das Serie-A-Team schon Kontakt zum Management von Leweling aufgenommen.

Vor allem Sportdirektor Christiano Giuntoli sei begeistert von dem DFB-Spieler.

Wie der TV-Sender weiter berichtet, blicke man beim VfB Stuttgart aber gelassen auf das Interesse von Juventus. Die Schwaben planen weiter fest mit dem Mittelfeldspieler und wollen ihn im Sommer auch nicht gehen lassen. Es soll auch bisher keinen Kontakt zwischen den beiden Klubs gegeben haben.

VfB Stuttgart: Klare Tendenz bei Leweling

Hinzu kommt: Leweling hat in diesem Sommer keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Im vergangenen Winter hatte Leweling seinen Vertrag bis 2029 in Stuttgart verlängert. Der Vizemeister sitzt also am längeren Hebel. Eine mögliche Ablösesumme wäre frei verhandelbar.

Die Tendenz gehe zu einem Verbleib in Stuttgart. Allerdings spiele auch das Erreichen eines internationalen Wettbewerbs eine Rolle.

Im vergangenen Oktober waren der VfB Stuttgart und Juventus im direkten Duell in der Champions League aufeinander getroffen. Die Schwaben feierten damals ihren ersten Sieg seit fast 15 Jahren in der Königsklasse. Vor allem Leweling überzeugte in dieser Partie auf der Stuttgarter Außenbahn.

Nach dem Durchbruch im Vorjahr erlebt Leweling in dieser Saison eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen. Vor allem in der Rückrunde sucht er wie viele seiner Kollegen noch nach der Topform vergangener Tage. Am 24. Mai trifft er mit dem VfB im Pokalfinale auf Arminia Bielefeld. Bei einem Sieg wäre der VfB für die Europa League qualifiziert.