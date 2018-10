Mertesacker von Ballack und Klose schwer enttäuscht

Große Emotionen beim Abschiedsspiel von Per Mertesacker

Beim unvermeidlichen Bad in der Eistonne blieb Per Mertesacker noch cool. Bei seiner Abschiedsrede im Mittelkreis der WM-Arena am Maschsee aber konnte und wollte der Weltmeister von 2014 seine Tränen nicht mehr zurückhalten.

"Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich noch einmal in Hannover vor so einer Kulisse spielen darf. Was für eine Verabschiedung!", rief der 34-Jährige den mehr als 40.000 Zuschauern zu, mehrfach von leisem Schluchzen unterbrochen. Auch dank der erstaunlich großen Kulisse nach zwölf Mertesacker-Jahren in Bremen und London kamen so 300.000 Euro für seine Stiftung zugunsten benachteiligter Jugendlicher aus dem Großraum Hannover zusammen.

Doch bei aller Euphorie: Das Fehlen zweier langjähriger Weggefährten fühlte sich für den 104-maligen Nationalspieler wie ein übler Tiefschlag an. Miroslav Klose zog einen Kurzurlaub vor; Michael Ballack stand sogar noch auf dem Spielberichtsbogen, blieb dann aber wohl aus Angst vor Nachfragen zu seiner Kritik an Bundestrainer Joachim Löw "Mertes Homecoming", so der offizielle Titel, kurzfristig fern.

"Die, die nicht gekommen sind, haben Hannover auch nicht verdient", sagte der Abwehrspieler dem Publikum im Stadion, bei späteren Interviews wurde er noch deutlicher: "Da muss ich mir schon überlegen, ob man die eine oder andere Nummer löscht. Solche Absagen tun schon weh, da wird nicht honoriert, was an Organisation dahintersteckt. Gerade, wenn man weiß, dass vier Personen seit Monaten für diesen Tag gearbeitet haben."

Besonderes Lob von Arsenal-Legende Wenger

Bei der After-Show-Party aber überwog Mertesackers Freude über einen rundum gelungenen Abschluss nach 534 Profispielen binnen 15 Jahren. "Das ist etwas, dass für immer bleibt. Ich denke, dass die Leute wertschätzen, für was ich stehe. Vielleicht bin ich ja ein kleines Vorbild, ich würde mich freuen", sagte der mit 1,98 Metern längste Nationalspieler der deutschen Fußballgeschichte.

Höchste Anerkennung erntete der Innenverteidiger von seinem langjährigen Teammanager Arsène Wenger, der sichtlich gern nach Deutschland gekommen war. "Wir Trainer verlangen, dass die Spieler das Maximale aus sich herausholen. Per war auf diesem Gebiet ein sehr gutes Beispiel: Immer zu 100 Prozent professionell und konzentriert. Für mich ein großes Glück", lobte der Elsässer, 22 Jahre lang Coach beim FC Arsenal, den deutschen Musterprofi.

Nun geht es für Mertesacker zurück zu den Gunners, seit 1. September leitet er dort die Nachwuchsakademie. Doch die Rückkehr nach Hannover ist schon geplant - für irgendwann einmal: "Denn diese Stadt wird immer meine Heimat bleiben."