FC Bayern bekommt Konkurrenz im Fekir-Poker

Kickt Nabil Fekir bald für den FC Bayern?

Der laut Uli Hoeneß schon jetzt eingeleitete Umbruch beim FC Bayern soll in den kommenden Monaten weiter fortgesetzt werden. Ein möglicher Baustein im Münchner Konstrukt könnte Lyon-Star Nabil Fekir werden. Allerdings ist der Weltmeister auch bei mindestens einem weiteren Klub heiß begehrt.

Schon im letzten Sommer stand Nabil Fekir kurz vor einem Abschied aus Lyon. Für 60 Millionen sollte der Offensivmann zum FC Liverpool wechseln. Doch der französische Klub machte in letzter Sekunde einen Rückzieher und erklärte die Verhandlungen überraschend für beendet.

Mittlerweile, so heißt es aus England, haben Jürgen Klopp und die Reds das Interesse am 25-Jährigen verloren. Dafür soll sich allerdings der FC Chelsea in den Poker um Fekir eingemischt haben. Blues-Coach Sarri hat bereits neue Kreativköpfe für sein Team gefordert, Fekir soll auf der Wunschliste weit oben stehen.

FC Bayern beobachtet Fekir

Dass der offensive Mittelfeldspieler Olympique Lyon im Sommer 2019 verlassen will, steht laut "L'Équipe" fest. Die französische Sportzeitung berichtete am Mittwoch, dass der Nationalspieler für sich keine Zukunft mehr in Lyon sehe. Eine Tatsache, die auch dem FC Bayern nicht verborgen geblieben ist.

Nach "kicker"-Informationen besuchte Bayern-Chefscout Laurent Busser Anfang Oktober die Champions-League-Partie von Lyon gegen Shakhtar Donetsk (2:2). Seine Mission: Fekir, der als hängende Spitze, Rechtsaußen oder Stoßstürmer agieren kann, genau unter die Lupe zu nehmen.

Sollte der FC Bayern sein Interesse konkretisieren, müssen sich die Münchner wohl auf ein Wettbieten einstellen, das erst weit jenseits der 50 Millionen Euro endet.