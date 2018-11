Türkische Klubs jagen VfB-Juwel Özcan

Berkay Özcan feierte 2017 sein Bundesligadebüt für den VfB Stuttgart

In Anbetracht der prekären sportlichen Lage bahnen sich bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart im Winter personelle Veränderungen an. Youngster Berkay Özcan könnte den VfB anscheinend in Richtung Istanbul verlassen.

Wie die "Bild" berichtet, sind die beiden Istanbuler Klubs Fenerbahce und Besiktas an einer Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers interessiert. Während für Fenerbahce ein Transfer frühestens im Sommer infrage kommt, plant der Rivale gar schon eine Offerte im kommenden Januar.

Özcan besitzt in Stuttgart noch einen bis 2021 gültigen Vertrag. In dieser Spielzeit konnte sich der 20-Jährige aber weder unter dem inzwischen entlassenen Coach Tayfun Korkut noch unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl durchsetzen, sodass bislang erst drei Kurzeinsätze in dieser Saison zu Buche stehen.

Insgesamt kommt das Stuttgarter Eigengewächs auf 20 Bundesligaspiele für die Cannstatter. Dabei gelang ihm ein Treffer. Im Juni debütierte der Mittelfeldakteur für die türkische Nationalmannschaft.

Derzeit laboriert der Youngster an einer Verletzung der Syndesmose, die ihn vermutlich noch mehrere Woche zum Aussetzen zwingt.