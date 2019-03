Medien: Drei Bayern-Talente bei anderen Klubs im Gespräch

Woo-Yeong Jeong (re.) ist nicht nur beim FC Bayern gefragt

Sich als Talent beim deutschen Fußballmeister FC Bayern München durchzusetzen, ist gar nicht so einfach. Zuletzt erhielten im dichten Konkurrenzkampf lediglich Woo-Yeong Jeong und Meritan Shabani geringe Einsatzzeiten in der Fußball-Bundesliga. Dennoch sind die beiden Jung-Profis bei anderen Vereinen gefragt, zusammen mit einem, den die Münchner zur Zeit an Werder Bremen ausgeliehen haben.

Laut einem Bericht des "kicker" verhandelt der Klub von der Weser zur Zeit intensiv mit Verantwortlichen des FCB, um Marco Friedl (20) langfristig an sich zu binden.

Noch ist den Süddeutschen allerdings die Ablösesumme zu niedrig, die die Bremer bieten. Ob der Österreicher also über den Sommer hinaus beim SVW spielt, ist noch offen.

FC Bayern hat neue Devise bei Youngster-Transfers

Auch an Woo-Yeong Jeong (19) ist ein Bundesligist interessiert. Nach "kicker"-Informationen hat sich der 1. FSV Mainz 05 nach dem Rechtsaußen erkundigt, der beim 5:1-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach erstmals fünf Minuten Bundesliga-Luft schnuppern durfte.

Als Letzter im Bunde der drei Genannten steht Meritan Shabani (19) offenbar bei Ajax Amsterdam hoch im Kurs. Der holländische Spitzenklub soll bereits im Winter versucht haben, den offensiven Mittelfeldspieler in die Eredivisie zu locken. Doch das Angebot des Champions-League-Viertelfinalisten entsprach nicht den Vorstellungen der Münchner.

Sollte eines der drei Top-Talente den Verein verlassen, dann wohl nicht ohne Hintertürchen.

Laut "kicker" lautet die Devise beim FC Bayern mittlerweile, sich in jedem Fall eine Rückkaufoption zu sichern, um bei erhoffter Entwicklung in Zukunft doch noch auf die Dienste zurückgreifen zu können.