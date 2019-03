Medien: BVB hat zwei Linksverteidiger im Visier

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach Verstärkungen für seine linke Abwehrseite die Fühler offenbar nach Schottland und Italien ausgestreckt.

Der BVB soll sowohl an Kieran Tierney vom FC Celtic als auch an Robin Gosens von Atalanta Bergamo interessiert sein.

Tierney ist laut "The Scottish Sun" ein Zufallstreffer der Dortmunder Scouts, die eigentlich in Glasgow weilten, um Leihspieler Jeremy Toljan zu beobachten. Dabei fiel ihnen auch dessen 21 Jahre alter Teamkollege auf.

Tierney gehört bei Celtic trotz seines jungen Alters zu den Leistungsträgern und wird auch mit Leicester City sowie dem FC Arsenal in Verbindung gebracht.

Umgerechnet satte 29 Millionen Euro sind für ihn als Ablösesumme im Gespräch. Wohl auch, weil der Vertrag des Youngsters beim 49-fachen schottischen Meister noch bis 2023 läuft.

Gosens, der neben der deutschen auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde von italienischen Medien bereits vor einigen Monaten zum BVB geschrieben. Nach Informationen des Portals "Fussballtransfers.com" sind die Schwarzgelben weiterhin am 24-Jährigen interessiert.

Der Spätstarter zeigte sich zuletzt gegenüber "Algemeen Dagblad" erfreut über das angebliche Werben der Borussia. "Es stand in der Zeitung und ja, es hat mir etwas gegeben. Wenn man mit einem so großen Verein in Verbindung gebracht wird, lässt einen das nicht kalt."

Beim BVB könnten Gosens oder Tierney den früheren Kapitän Marcel Schmelzer beerben. Der 31-Jährige war unter Trainer Lucien Favre zuletzt nur noch Ersatzspieler. Ein Abschied im Sommer ist nicht ausgeschlossen.