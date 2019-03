Bayern-Juwel beim FC Augsburg im Gespräch

Woo-Yeong Jeong (r.) vom FC Bayern zum FC Augsburg?

Der FC Augsburg hat nach "kicker"-Informationen Interesse an Woo-Yeong Jeong vom FC Bayern München. Der 19-jährige Südkoreaner steht beim Rekordmeister noch bis 2022 unter Vertrag.

Woo-Yeong Jeong kam bei den Bayern-Profis bislang je einmal in der Bundesliga sowie in der Champions League zum Einsatz.

In der Regionalliga Bayern erzielte die flexible Offensivkraft für die Zweitvertretung der Münchner in dieser Saison zwölf Tore in 22 Spielen.

Noch offen bleibt, ob sich ein Transfer nach Augsburg angesichts weiterer möglicher Interessenten und einer vermutlichen Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich realisieren lässt. Der FSV Mainz 05 hatte deshalb zunächst auf einen Transfer verzichtet.

Woo-Yeong Jeong wäre nach Ja-Cheol Koo und Dong-Won Ji der nächste Südkoreaner im Kader des FC Augsburg. Zudem verpflichtete der Klub im Winter den 18-Jährigen Seong-Hoon Cheong, der zur Zeit im U19-Kader steht.