Kovac: Liverpool ist die "beste Mannschaft Europas"

Bayern-Trainer Niko Kovac will den Tag nicht vor dem Abend loben und denkt noch gar nicht an eine mögliche Meisterfeier nach dem Spiel gegen RB Leipzig am Samstag. Erstmal drückt Kovac am Donnerstag seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt die Daumen - und lobt Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Außerdem gab Kovac i nder Pressekonferenz ein Kaderupdate.

Nationaltorwart Manuel Neuer wird dem FC Bayern auch am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig fehlen. "Er ist noch nicht soweit, er wird nicht mit nach Leipzig fahren. Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder trainieren kann, um dann in den letzten beiden Spielen wieder angreifen zu können", sagte Kovac.

Der 33-Jährige fällt seit Wochen wegen eines Faserrisses in der Wade aus. Erneut wird der Kapitän der Münchner von Sven Ulreich ersetzt.

Auch Javi Martinez wird wegen einer im Training erlittenen Prellung an der Wade wohl ausfallen. "Er wird uns fehlen, es ist ärgerlich. Er ist gerade in Auswärtsspielen sehr wichtig", sagte Kovac.

Offen ist zudem der Einsatz von James. Man müsse "schauen", meinte der Bayern-Coach. Der Kolumbianer trainierte am Donnerstag nach seiner Wadenverletzung erstmals wieder mit der Mannschaft.

+++ Kovac über Leipzigs Taktik +++

"Wir bereiten uns auf alles vor. Aber wir sind letztendlich diejenigen, die das Tempo bestimmen können und bestimmen werden. Wir wollen ihr Umschaltspiel ausschalten. Das wird nicht einfach sein. Wir sind vorbereitet."

+++ Kovac über Druck beim FC Bayern +++

"Wir wissen, was der FC Bayern ist. Ein Klub, der in Europa alles erreicht hat. Als Spieler ist man verpflichtet, hier Erfolg zu haben. Alles weniger als Erfolg ist Misserfolg. Das hilft einem schon. Aber man lernt nie aus im Leben. Wenn es ein bisschen ruhiger wäre, wäre das auch nicht schlecht."

+++ Kovac drückt Eintracht Frankfurt die Daumen +++

"Ich hoffe, dass das Wunder, das nötig ist, geschieht. Ich werde meine SMSen verschicken."

+++ Kovac über Bayerns Achterbahnfahrt +++

"Es war ein rauf und runter, sinus und cosinus, tangens und was weiß ich."

+++ Kovac übder die Einstellung seiner Mannschaft +++

"Die Mannschaft macht einen fokussierten Eindruck. Wir haben lange darauf hingearbeitet. Erinnern Sie sich an die Winterpause. Und jetzt haben wir so einen Vorsprung. Die Mannschaft musste zusammen den Karren aus dem Dreck ziehen, aber wir müssen die letzten beiden Spiele auch noch gehen. Alle sind engagiert und couragiert."

+++ Kovac über Klopp +++

"Erstmal muss ich Jürgen Klopp loben. Als wir gegen sie gespielt haben, habe ich gesagt, dass das die beste Mannschaft Europas ist. Ich habe Recht behalten."

+++ Kovac über Leon Goretzka +++

"Ein toller Charakter, ein toller Mensch, einer, der normal geblieben ist, einer, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Er spielt aber nicht, weil er ein netter Kerl ist, sondern weil er ein toller Fußballer ist. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Er spürt mein Vertrauen und ich spüre sein Vertrauen."

+++ Kovac über eine mögliche Titelfeier +++

"Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Das wird ein schweres Spiel. Wir müssen unsere Leistung bringen und uns bis zur Decke strecken."

+++ Kovac über das Pokalduell gegen Leipzig +++

"Die Anspannung bei Leipzig wird im Pokalfinale eine andere sein als am Samstag. Ich glaube nicht, dass man beide Spiele in einen Topf werfen kann. Es ist dieselbe Paarung, aber mit anderen Vorzeichen."

+++ Kovac über die Fußball-Elite +++

"Die besten Spieler spielen in Spanien und England. Damit müssen wir uns abfinden. Warum kommen die Spieler nicht nach Deutschland? Wegen des Geldes. Die Spieler kommen deswegen nach England."

+++ Kovac über die Halbfinals in der Champions League +++

"Wir müssen, weil wir jetzt wissen, wer im Finale steht, sagen, dass England die beste Liga hat. Money makes the world go around. Alles, aber wirklich alles im Leben, ist Leidenschaft. Jeder Trainer gibt den Spielern alles an die Hand. Bundesliga, Premier League, alles schön und gut. Aber international gehen die Spieler über sich hinaus. Alles muss der Spieler selbst mit Leben füllen. Man kriegt von den Trainern Impulse. Das sind marginale Sachen. Normalerweise hätte Ajax Amsterdam im Finale stehen müssen. Die Eintracht ist ein gutes Beispiel, da kann man auch als schwächere Mannschaft weit kommen."

+++ Ist James einsatzbereit? +++

"Es geht mir alles ein bisschen zu schnell. Wir müssen schauen. Ich kann diesbezüglich noch nichts sagen."

+++ Kovac über das Konstrukt RB +++

"Da steckt absolut Struktur dahinter. Es gibt viele Klubs, die Geld haben, aber nichts auf die Reihe bekommen. Vielleicht solltem an hervorheben, was dort entwickelt wurde. Seit Ralf Rangnick dort arbeitet, geht es stetig bergauf. Das ist positiv. Leute, die das negativ sehen, sollten sich fragen, warum das so ist. Sie geben auch nicht mehr Geld aus, als Klubs im Ausland."

+++ Kovac über Leipzig-Stürmer Timo Werner +++

Wir haben im Hinspiel 1:0 gewonnen. Da haben wir es auch geschafft, ihn in Schach zu halten. Wenn meine Jungs das umsetzen, wie wir uns das vorstellen, werden wir das schaffen."

+++ Kovac über die Ausgangslage +++

"Wir haben zwei Matchbälle und wir wollen den ersten nutzen. Aber Sie wissen, wir reden nicht über irgendwen. Das wird ein sicherlich sehr interessantes Spiel. Wir müssen uns auf ein spektakuläres Spiel vorbereiten."

+++ Kovac über das Personal +++

"Manuel Neuer ist noch nicht so weit. Javi Martínez hat sich im Training verletzt. Für morgen ist er fraglich. James hat mittrainiert heute und Lewandowski hat individuell gearbeitet."