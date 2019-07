Medien: Mandzukic und Kean kein Thema beim BVB

unknown

Weder Mandzukic (li.) als auch Kean (re.) sind offenbar beim BVB gefragt

Weil in Italien zuletzt das Gerücht die Runde machte, dass Mario Mandzukic bei Juventus Turin auf dem Abstellgleis steht, wurde der Kroate vermehrt mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch nachdem die Verantwortlichen aus München einem Transfer zuletzt eine Absage erteilten, scheint auch beim BVB kein Interesse zu bestehen.

Laut übereinstimmenden Informationen von "kicker" und "WAZ" haben die Schwarzgelben keine Motivation, den Angreifer als Alternative für den Sturm unter Vertrag zu nehmen, der seit 2015 in Turin spielt und mit dem FC Bayern 2013 sogar die Champions League gewann

Im Gegenteil: Offenbar herrscht unter den BVB-Verantwortlichen Verwunderung, wieso sich die Spekulationen um Mandzukic so hartnäckig halten.

Noch am Mittwochvormittag hatte beispielsweise die "Sport Bild" berichtet, dass sich die Borussen weiterhin mit dem 33-Jährigen beschäftigen, dessen Vertrag bei Juve noch bis 2021 datiert ist. Nun also das indirekte Dementi, wenn man der vereinsnahen "WAZ" Glauben schenkt.

Ähnlich sieht es bei dem angeblichen Interesse an Moise Kean aus, der ebenfalls bei Juventus Turin unter Vertrag steht und als großes Talent gilt. Auch der 19-Jährige soll in den Überlegungen des BVB keine Rolle spielen und wird wohl nicht als neuer Stürmer in den Signal Iduna Park wechseln.

Wird Götze der neue Mittelstürmer des BVB?

Kean wird von Star-Agent Mino Raiola beraten und soll sich laut "Gazzetta dello Sport" aufgrund schlechter Aussichten auf einen Stammplatz nach einem neuen Klub umsehen. In Dortmund wird er diesen wohl vorerst nicht finden.

Stattdessen setzt BVB-Coach Lucien Favre offenbar auf Paco Alcácer, der im Trainingslager eine gute Figur macht und fitter als noch in der Vorsaison wirkt. Die Hoffnungen sind groß, dass der Spanier dieses Mal im Rhythmus bleibt und konstant spielen kann.

Neben Alcácer gilt Mario Götze als Option für die vordere Angriffsposition, wenn nicht sogar als ernsthafter Startelf-Herausforderer, wie der "kicker" annimmt.