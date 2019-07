Klopp: "Hummels bester Innenverteidiger"

Lars Baron, getty

Jürgen Klopp war sieben Jahre lang Trainer von Mats Hummels

Nachdem Karl-Heinz Rummenigge Niklas Süle vom FC Bayern München als besten deutschen Innenverteidiger bezeichnet und damit gegen Mats Hummels, der zu Borussia Dortmund gewechselt war, geschossen hatte, brach in Deutschland eine Debatte über das Thema aus. Nun bezog Liverpool-Coach Jürgen Klopp Stellung.

"Er ist der beste deutsche Innenverteidiger. Ich habe mich über seine Rückkehr nach Dortmund gefreut. Das passt einfach", sagte der ehemalige BVB-Coach vor dem Testspiel zwischen seinem Ex-Klub und seinem aktuellen Arbeitgeber mit Blick auf Hummels.

Nach acht Jahren hatte Hummels den BVB 2016 in Richtung München verlassen. Klopp, damals schon Trainer des FC Liverpool, kann die damalige Entscheidung des Innenverteidigers verstehen.

"Das ist für mich eine ganz logische Geschichte, dass in einer solch langen Karriere, wie Mats sie dann am Ende gehabt haben wird, er sich mal kurz drei Jahre ausklingt und zu einem Verein geht, wo man ganz offensichtlich auch noch Titel gewinnen kann - und er obendrein noch ursprünglich herkommt", so der 52-Jährige.

Zu Hummels pflegt Klopp nach wie vor ein gutes Verhältnis. "Wir sind immer in Kontakt geblieben. Er ist ein natürlicher Führungsspieler, aber natürlich auch nicht jeden Tag pflegeleicht", erklärte der Coach.

Für den FC Liverpool war Hummels aber keine Option. "Weil wir schon vier Weltklasse-Innenverteidiger haben", stellte Klopp klar.

Nachdem der BVB Mats Hummels vom FC Bayern zurück nach Dortmund gelotst hat, begrüßten ihn die Bosse der Borussia als "besten deutschen Innenverteidiger". Die Antwort aus München folgte wenig später: Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge stichelte: "Ich bin aber der Meinung, dass der beste deutsche Innenverteidiger beim FC Bayern spielt und übrigens auch in der Nationalmannschaft." Dass Rummenigge Niklas Süle meinte, ist kein Geheimnis.