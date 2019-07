Fix! HSV verpflichtet englischen Nachwuchsstürmer

Harriet Lander, getty

Xavier Amaechi wechselt zum HSV

Lange wurde dem FC Bayern München Interesse am englischen Offensiv-Juwel Xavier Amaechi nachgesagt. Im Poker um den Außenstürmer geht der Rekordmeister allerdings leer aus. Der Hamburger SV vermeldete am Samstag die Verpflichtung des 18-Jährigen.

Bereits am Freitagmittag bestätigte HSV-Coach Dieter Hecking indirekt einen Bericht der "Bild", nach welchem sich Amaechi nicht dem deutschen Rekordmeister anschließt - wie zuletzt unter anderem vom englischen TV-Sender "Sky Sports" gemunkelt wurde - sondern dem Hamburger SV.

Keine 24 Stunden später vermeldeten die Rothosen den Transfer via Twitter als perfekt. In einem kurzen Video bestätigte der HSV die Verpflichtung Amaechis, der in Hamburg einen Vertrag bis zum Sommer 2023 unterschreibt.

Laut "Bild" überweisen die Hamburger für den quirligen Flügelstürmer eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro nach London, wo Amaechi ursprünglich noch bis 2020 unter Vertrag stand.

Mit mit Xavier #Amaechi ist der elfte Neuzugang angekommen: Wir freuen uns auf den 18-jährigen Außenbahnspieler, der aus dem Nachwuchs von @Arsenal ins #Volksparkstadion wechselt 🆕 Interessante Fakten haben wir für euch im Video präsentiert von @nagainvesting! 👇 #nurderHSV pic.twitter.com/ga7YTePrlt — Hamburger SV (@HSV) 28. Juli 2019

Amaechi ist erst 18 Jahre alt, könnte also sogar noch für die A-Jugend des Nord-Klubs spielen, ist jedoch fest für den Profi-Kader des HSV eingeplant.

Amaechi einer wie Sancho?

Über Monate sollen sich Funktionäre des HSV intensiv um Amaechi bemüht haben, in der Hoffnung einen guten Griff zu machen: In England wird dem 18-Jährigen sogar zugetraut, in die Fußstapfen von Jadon Sancho zu treten.

Wegen seines Tempos haben englische Medien den Linksfuß zudem schon mit Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang verglichen.

Der Rechtsaußen stammt aus der Talentschmiede der Gunners, erhielt in der ersten Mannschaft aber keine Chance. Auf sein Debüt in der Premier League wartete er vergeblich.

In der vergangenen Saison kam er lediglich für die U23 der Londoner in der Junioren-Premier-League zum Einsatz. In 22 Spielen gelangen ihm dort vier Treffer und acht Vorlagen.