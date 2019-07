Doll über den FC Bayern, Frankfurt, Schalke und den BVB

Matthias Kern, getty

Für Thomas Doll "führt kein Weg am FC Bayern vorbei"

Nach dem verpassten Klassenerhalt mit Hannover 96 in der letzten Saison wurde Thomas Doll bei den Niedersachsen entlassen. Die Entwicklungen rund um die Bundesliga verfolgt der Trainer dennoch ganz genau. Große Hoffnungen setzt er in den BVB, als klaren Favoriten macht er dennoch den FC Bayern aus.

"Es führt kein Weg an den Bayern vorbei, das weiß auch jeder. Das ist einfach so", erklärte Doll in der Sendung "100% Bundesliga – Fußball bei NITRO", dass die Münchner für ihn auch in der Saison 2019/20 der große Favorit auf den Meistertitel sind.

Leroy Sané ist ein Spieler, der dem FC Bayern auf dem Weg zur Meisterschaft helfen wird, ist Doll überzeugt. Der Trainer glaubt daran, dass die Münchner "im richtigen Moment zuschlagen" und "den Transfer tätigen" werden. Sané passe "perfekt in das Spielsystem" der Münchner. Sollte der 23-Jährige wechseln wollen, "wird sich ein Weg finden".

Doll lobt den BVB

Für Spannung wird im Kampf um den Titel laut Doll vor allem der BVB sorgen. "Es ist schön, wenn man sieht, wie Borussia Dortmund aufrüstet. Die haben sich viel vorgenommen", erklärte der Ex-96-Trainer, für den der Transfer von Mats Hummels bislang die größte Überraschung des Sommers war.

Dass der BVB mit dem Hummels-Deal alles richtig gemacht hat, steht für Doll außer Frage: "Dortmund hat gesehen, dass sie dort eine Baustelle haben. Sie haben viele junge Leute in der Innenverteidigung, aber Mats ist jemand, der dem ganzen Team eine Stabilität verleiht."

Lob für Eintracht Frankfurt - Probleme für Schalke?

Neben dem BVB traut Doll auch Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison einiges zu. Vor allem die Transfers der Hessen in der letzten Jahren seien "großartig" gewesen. Eine Verpflichtung von Torhüter Kevin Trapp in diesem Zusammenhang wäre für Doll "sehr, sehr wichtig". Auch ein Martin Hinteregger habe "sensationell gespielt. [...] Ich glaube, sie werden alles dransetzen, dass beide kommen."

Eine durchaus komplizierte Saison sieht Doll dagegen auf den FC Schalke zukommen. "Wenn ein neuer Trainer kommt und neue Ideen einbringt, dann braucht man einfach die eine oder andere Woche mal länger", glaubt Doll, das die Knappen unter David Wagner nicht sofort zünden werden. Sollte das Team aber die Zeit bekommen, "wird sich Schalke auch finden".