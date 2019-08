Bayern-Absage: BVB und Frankfurt im Rennen um Mandzukic?

Tullio M. Puglia, getty

Wechselt Mario Mandzukic doch noch in die Bundesliga?

Je näher die Transfer-Deadline, desto wilder die Gerüchte. Laut italienischen Medien hofft Juventus Turin nach der Absage des FC Bayern immer noch auf einen Transfer von Stürmer Mario Mandzukic in die Bundesliga. Dabei haben es die Bianconeri offenbar auf den BVB und Eintracht Frankfurt abgesehen.

Eigentlich hatten sich die Verantwortlichen von Juventus Turin schon mit einem Transfer von Mario Mandzukic zum FC Bayern arrangiert. Der Kroate, der bei den Bianconeri keine Chance auf einen Stammplatz hat, sollte für moderate zehn Millionen Euro nach München wechseln. Doch der Rekordmeister machte trotz der Empfehlung von Trainer Niko Kovac einen Rückzug. Etwas, das die Turiner überrascht und enttäuscht haben soll.

Die Juve-Bosse arbeiten nun angeblich mit Hochdruck an einem neuen Plan, um den kroatischen Vize-Weltmeister doch noch in der Bundesliga unterzubekommen. Das Portal "TuttoJuve" will erfahren haben, dass der italienische Spitzenklub hofft, den 33-Jährigen entweder zum BVB oder aber zu Eintracht Frankfurt zu transferieren. Die vergleichsweise geringe Ablöseforderung soll dabei helfen.

Schlägt Eintracht Frankfurt zu?

Frankfurt käme in den Augen der Juve-Chefs allerdings nur infrage, sollte sich die Eintracht über die Playoffs noch für die Europa League qualifizieren. Andernfalls würde Mandzukic einem Wechsel wohl nicht zustimmen.

Ob die SGE wirklich über einen Transfer nachdenkt, ist offen. Mit Bas Dost haben die Hessen bereits einen Nachfolger für Sébastien Haller gefunden. Allerdings ist immer noch nicht klar, ob Ante Rebic den Klub bis Anfang September noch verlässt. In diesem Fall wären sowohl ein Kaderplatz als auch finanzielle Mittel in der Kasse von Fredi Bobic und Co. vorhanden.

Holt der BVB Mandzukic als Götze-Ersatz?

Die Gerüchte über einen Mandzukic-Wechsel zum BVB sind derweil alles andere als neu. Schon im letzten Sommer wurde der Kroate mehrere Wochen lang bei der Borussia gehandelt. Sogar ein Angebot der Schwarz-Gelben soll es damals gegeben haben.

Nach Informationen von "kicker" und "WAZ" spielte der Vize-Weltmeister in den Überlegungen des deutschen Vize-Meisters in diesem Sommer aber bisher keine Rolle. Ob die Dortmunder doch noch umdenken, ist nicht klar. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stellte jüngst noch öffentlich infrage, ob im System von Lucien Favre überhaupt Platz für einen Stoßstürmer wie Mandzukic wäre.

Ein Umdenken könnte in Dortmund womöglich nur ein vorzeitiger und überraschender Abschied von Mario Götze auslösen. Der 27-Jährige hat seinen bis 2020 datierten Vertrag noch nicht verlängert, Gespräche stehen erst in den nächsten Tagen an. Sollte sich beide Parteien nicht einigen können, könnte es Götze laut "Sport Bild" noch in diesem Sommer ins Ausland ziehen. In diesem Fall hätten auch die Dortmunder auf einmal wieder Platz im Kader.