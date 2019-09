Bentaleb-Ersatz: Werder holt lieber Hoffenheim-Star

Christof Koepsel, getty

Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 wechselt nicht zu Werder Bremen

Der Transfer von Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 zu Werder Bremen wird am Deadline Day nicht mehr über die Bühne gehen - auch, weil der Mittelfeldspieler nach einer Operation offenbar lange ausfällt.

Gegenüber "Bild" erklärte ein Mitglied von Bentalebs Berater-Teams: "Der Wechsel zu Werder ist tot. Nabil wird bei Schalke bleiben."

Das Boulevard-Blatt berichtet, es habe Uneinigkeit zwischen den Klubs bezüglich der Höhe der Kaufoption für den Algerier sowie der Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf geherrscht. Außerdem sei Bentaleb am Montag im französischen Lyon am Knie operiert worden, falle deswegen langfristig aus.

Laut "Bild" stehen die Hanseaten unmittelbar vor der Verpflichtung von Leonardo Bittencourt. Der 25-Jährige ist bei der TSG 1899 Hoffenheim aufs Abstellgleis geraten und soll nun auf Leihbasis an die Weser wechseln.

Im Anschluss besitzen die Bremer dem Vernehmen nach eine Kaufoption für den dribbelstarken Deutsch-Brasilianer, dessen Vertrag in Hoffenheim noch bis 2023 gültig ist.