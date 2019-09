Medien: Bayern an Spurs-Juwel interessiert

Jack Thomas, getty

Troy Parrott soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Troy Parrott, der aktuell für den Nachwuchs von Tottenham Hotspur kickt, lässt die irischen Fußball-Fans derzeit von einer goldenen Zukunft träumen. Mit gerade einmal 17 Jahren gehört der Angreifer bereits zu den Leistungsträgern der U-21 Nationalmannschaft seines Heimatlandes und in der U19 bei den Spurs. Ein Umstand, der auch dem FC Bayern München nicht entgangen sein soll.

Der deutsche Rekordmeister soll zu einer Reihe von Teams gehören, die die Entwicklung des Youngsters genau verfolgen. Das berichtet "calciomercato".

Die Konkurrenz ist allerdings äußerst namhaft. Neben dem FC Bayern haben demnach Juventus Turin und Real Madrid ein Auge auf den Mittelstürmer geworfen.

Allerdings weiß wohl auch Spurs-Teammanager Mauricio Pochettino, dass er ein Juwel in den eigenen Reihen hat. Dem Bericht zufolge steht Parrott vor seinem ersten Profi-Einsatz für die Londoner.

Dass er seinen Altersgenossen ein Stück voraus ist, bewies Parrott unlängst bei seinem Debüt für die irische U21. Beim 1:0-Erfolg in der EM-Qualifikation über Armenien erzielte der Offensivspieler das goldene Tor. Beim folgenden 3:1-Sieg der Mannen der "Boys in Green" gegen Schweden schnürte das Top-Talent einen Doppelpack. Für Irlands U19 erzielte Parrott bislang vier Treffer in vier Einsätzen.

Für die Juniorenteams der Spurs stehen zudem 22 Treffer und fünf Vorlagen in 31 Einsätzen zu Buche.