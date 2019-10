Derby-Legende Naldo deutet S04-Rückkehr an

Alex Grimm, getty

Kehrt Naldo eines Tages zum FC Schalke 04 zurück?

Nicht nur wegen seines Kopfballtreffers zum 4:4-Endstand im Jahrhundert-Derby gegen Borussia Dortmund vor zwei Jahren bleibt Naldo beim FC Schalke 04 unvergessen. Vor dem Revierderby sprach der 37-Jährige über eine mögliche Rückkehr nach Gelsenkirchen.

"Viele Fans wünschen sich, dass ich irgendwann zu Schalke zurückkehre", sagte Naldo zur "Bild" und deutete an: "Vielleicht klappt das ja ..." Aktuell steht der Routinier aber noch bis Ende der Saison beim französischen Erstligisten AS Monaco unter Vertrag.

Für die aktuelle Saison der Schalker fand Naldo nur lobende Worte. "Wenn alles gut läuft und sie auf dem Boden bleiben, können sie es nach Europa schaffen", so der Innenverteidiger.

Gerade vom neuen Schalke-Coach David Wagner schwärmte Naldo in höchsten Tönen. "Die Schalker spielen wieder attraktiv, er hat einen großen Anteil daran", erklärte er und ergänzte: "Er gibt den Spielern Vertrauen, und das verbessert die Stimmung. So war es bei uns vor zwei Jahren auch."

Suat Serdar erinnert Naldo an Leon Goretzka

Dadurch hätten vor allem Spieler wie Omar Mascarell, Amine Harit und Salif Sané profitiert. Das Trio habe "einen Riesenschritt" gemacht, so Naldo, der auch von Weston McKennie und Suat Serdar beeindruckt ist: "McKennie und Serdar sind Maschinen. Suat erinnert mich ein bisschen an Leon Goretzka."

Dass der in dieser Saison noch torlose Guido Burgstaller in die Kritik geraten ist, kann Naldo nicht wirklich nachvollziehen. "Guido ist ein Supermensch und Teamplayer. Er trifft zwar gerade nicht. Aber jeder weiß, wie hart er für die Mannschaft arbeitet", so der Vizemeister von 2018.

Für das anstehende Derby gegen den BVB wünscht Naldo seinem ehemaligen Teamkollegen deswegen ein Tor, "am besten den Siegtreffer".